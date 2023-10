'Nổ' là công an, thanh niên lừa tình rồi xảy ra quan hệ với hai cô gái trẻ, một người trong đó đã cùng hắn kết hôn

Giả mạo cán bộ công an, một đối tượng đã lừa tình hai cô gái trẻ. Một người trong đó đã cùng hắn làm lễ cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Theo Tiền Phong, ngày 31/8, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” đối với bị cáoTrần Trung Thái (SN 1996) trú tại xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, năm 2018, Thái quen biết và có quan hệ tình cảm với N.T.H.N (SN 1998), trú tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đối tượng giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an, được tăng cường lên Công an tỉnh Cao Bằng công tác. Thái thường mặc quân phục của lực lượng an ninh để tạo lòng tin cho gia đình N..

Tháng 12/2019, Trần Trung Thái và N. tổ chức lễ cưới (nhưng chưa đăng ký kết hôn) và Thái sinh sống cùng gia đình N..

Trung Thái (SN 1996) trú tại xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An - Ảnh: VOV

Tuy nhiên, trong quá trình sống tại nhà vợ, Thái để ý đến cháu N.T. (SN 2006. trú tại thành phố Cao Bằng). Bằng thủ đoạn cũ, Thái “nổ” mình là công an, thường xuyên nhắn tin qua Facebook để tán tỉnh nạn nhân nhỏ tuổi. Cháu T. sau đó đã đáp lại tình cảm của Thái và cùng đối tưởng nhiều lần quan hệ tình dục.

Theo VOV, đến tháng 7/2020, mối quan hệ này bị gia đình phát hiện. Căn cứ vào hành vi phạm tội, Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Trần Trung Thái mức án 5 năm tù giam về hành vi “Giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Đối với việc Thái giả mạo cán bộ Công an, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao bằng sẽ xem xét, ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

