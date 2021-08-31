Người dân muốn làm sổ đỏ từ ngày 1/9 cần lưu ý điều gì?

Các thủ tục làm sổ đỏ từ ngày 1/9 sẽ gọn nhẹ hơn. Người dân sẽ không phải nộp kèm bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân như sổ hộ khẩu, CMTND, căn cước công dân.

Theo Tổ Quốc, thông tư 09/2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/9/2021. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã loại bỏ các giấy tờ không cần thiết trong cách thủ tục liên quan đến đăng ký đất đai. Cụ thể, với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao giấy CMND hoặc giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ CCCD hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.

Với quy định mới này, khi dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của lĩnh vực đất đai thì người dân khi làm thủ tục cấp sổ đỏ sẽ không cần mang theo bản sao các loại giấy tờ: CMND, CCCD, sổ hộ khẩu,... thủ tục giấy tờ đã gọn hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là mặc dù đã có quy định nhưng để người dân thực hiện được trên thực tế từ thì các cơ quan quản lý trong lĩnh vực đất đai phải kết nối xong dữ liệu quốc gia về dân cư. Được biết, Cở sở dữ liệu Quốc gia về dân cư chính thức được vận hành từ 1/7. Dữ liệu này sẽ được chia sẻ, kết nối với các cơ quan nhà nước để giúp giải quyết nhanh chóng thủ tục cho nguời dân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã loại bỏ các giấy tờ không cần thiết trong cách thủ tục liên quan đến đăng ký đất đai - Ảnh: Internet Thông tư 09/2021 cũng có những quy định mới về mã vạch sổ đỏ. Khi cấp sổ đỏ, mã vạch được in ở cuối trang 4 và có cấu trúc dạng MV = MX.MN.ST. Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất (nếu thửa đất được cấp sổ nằm trên nhiều xã thì ghi theo mã của xã có diện tích đất lớn nhất). Từ ngày 1/9/2021, trường hợp thửa đất nằm ở khu vực không có đơn vị hành chính cấp xã thì MX là mã đơn vị hành chính cấp huyện, nơi có thửa đất. Nếu sổ đỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì MX là mã đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo VietNamNet, thêm cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ. Nếu chủ sở hữu tặng, cho một phần/toàn bộ thửa đất đã cấp sổ đỏ để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng thì tìm hiểu Khoản 4 Điều 1 Thông tư 9/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014 để biết thông tin chi tiết. Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ: Trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ thì trên sổ đỏ đã cấp ghi "Thửa đất... (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích ... m2 được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)". Quy định mới thêm 2 trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ. Các trường hợp được cấp bao gồm: Thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa. Thay đổi diện tích đất trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở.

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