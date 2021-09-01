Phát hiện bé gái 2 ngày tuổi trong cái giỏ kèm lời xin lỗi của người mẹ vì đã sinh bé nhưng không thể tự nuôi

Rạng sáng nay, một người phụ nữ mở cổng ra tập thể dục thì phát hiện cháu bé 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trong một cái giỏ được đặt trước cửa nhà hàng xóm.

Theo báo Hà Tĩnh, vào khoảng 4h ngày 1/9, trong lúc mở cổng nhà để đi ra ngoài tập thể dục, chị Phạm Thị H. đã phát hiện một chiếc giỏ màu hồng được đặt trước cửa nhà hàng xóm.

Đến khi kiểm tra, chị H. phát hiện một bé gái được quấn trong bộ đồ sơ sinh, bên cạnh có một bình sữa, ít đồ dùng trẻ con và một mảnh giấy ghi lời xin lỗi của người mẹ vì đã sinh ra bé nhưng không thể nuôi được. Người mẹ cũn nhắn nhủ với ai nhặt được đứa trẻ thì hãy chăm sóc cho cháu bé hộ.

Bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: báo Hà Tĩnh

Chị H. đã báo cáo với chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, UBND xã Thạch Kim đã cử các đoàn thể cùng chị H, đưa cháu bé bị bỏ rơi đến Trạm Y tế xã Thạch Kim để chăm sóc. Được biết, bé gái có cân nặng 2,8 kg, được sinh cách đây hơn 2 ngày. Hiện sức khỏe của cháu đã dần ổn định.

Theo Pháp luật và bạn đọc, ông Đinh Ngọc Hùng - công chức tư pháp, hộ tịch xã Thạch Kim cho biết, hiện chính quyền địa phương đã lập biên bản giao Trạm Y tế chăm sóc, thăm khám cho cháu bé.

Cháu bé đã được chăm sóc ý tế - Ảnh Pháp luật và bạn đọ

"Chúng tôi sẽ phát thông báo rộng rãi trên loa truyền thông và các trang thông tin nếu như mẹ cháu bé và người thân không đến nhận cháu thì chúng tôi sẽ làm tất cả các thủ tục giao cháu bé cho người nhận nuôi cháu” - ông Hùng cho hay.

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