Nghi phạm gây ra vụ cháy lớn thiêu rụi 4 căn nhà đã bị bắt, hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ việc

Xã hội 01/09/2021 19:13

Mới đây, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm trong vụ 4 căn nhà bị cháy ở Vĩnh Phúc. Được biết, đối tượng đã ném "bom xăng" vào nhà nạn nhân.

Liên quan đến vụ 4 căn nhà bị cháyVĩnh Phúc, theo Infonet, chiều 1/9, Đại tá Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã triển khai lực lượng và tiến hành bắt giữ đối tượng ném bom xăng vào nhà tiệm cầm đồ M.T.. Nhà bị ném bom xăng, trước đó cũng bị cơ quan công an xử lý về hành vi liên quan đến cầm đồ. Nguyên nhân ban đầu, được cho là do chủ tiệm cầm đồ chèn ép con nợ (người ném bom xăng)”.

Như đã đưa tin trước đó, theo Giáo dục và Thời đại, thông tin vào đầu giờ chiều 1/9, nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng hô hoán chữa cháy phát ra từ của hàng kinh doanh xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên. Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã có ít nhất 4 cửa hàng kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn.

4 can nha bi chay
Hiện trường vụ cháy - Ảnh:Doanh nghiệp và Tiếp thi

Sau khi nhận được thông báo của người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng vào nhà ở và khu vực xung quanh.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ nhà của người đàn ông tên M.T. và sau đó nhanh chóng lan rộng ra 3 nhà bên cạnh. Ít phút sau, lực lượng CSPCCC có mặt và tiến hành dập lửa.

Lúc này, một số người dân sống cạnh nhà ông M.T. bất chấp nguy hiểm vào thu dọn các vật dụng thiết yếu, có giá trị đưa ra ngoài. Còn một số người gào khóc thảm thiết trước ngọn lửa ngày một dữ dội. Vụ hoả hoạn khiến 4 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, không ghi nhận thiệt hại về người.

Cháy lớn khiến 4 ngôi nhà chìm trong biển lửa, nhiều người bên ngoài gào khóc thảm thiết, nghi là có kẻ cố ý hãm hại

Cháy lớn khiến 4 ngôi nhà chìm trong biển lửa, nhiều người bên ngoài gào khóc thảm thiết, nghi là có kẻ cố ý hãm hại

Một vụ cháy lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khiến cho 4 ngôi nhà thiệt hại nặng nề. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   Vĩnh Phúc cháy nhà bom xăng

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