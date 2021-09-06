Tài xế ô tô 'luồng xanh' không có bằng lái xe, chở 5 người không giấy xét nghiệm Covid-19 đi từ Đắk Lắk sang Đắk Nông.

Xã hội 06/09/2021 10:47

Tài xế xe tải "luồng xanh" không có bằng lái, chở 5 người không có giấy xét nghiệm Covid-19 đi từ Đắk Lắk sang Đắk Nông.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, tối 5/9, Công an huyện Cư Jút cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 1 tài xế ô tô tải "luồng xanh" chở theo 5 người không có giấy xét nghiệm Covid-19 đi từ TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sang huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Cụ thể, tài xế bị lập biên bản là anh Phạm Hồng C., trú tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột. Bên cạnh, anh C. cũng bị lập biên bản về lỗi điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe và chở người ngồi trên xe trái quy định, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, 5 người ngồi trên xe anh C. gồm: Ngô Huỳnh Ngọc H., Y Ren Y., Y Chương K., Y Đây K. (cùng trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) và Trần Văn C. (trú tại xã Rồ Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị lập biên bản về lỗi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

luong xanh
Tài xế xe tải vi phạm bị lập biên bản - Ảnh: Infonet

Trước đó, khoảng 9h sáng 5/9, Tổ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) phát hiện xe ô tô tải mang BKS 49C – 227.68 dừng, đỗ tại khu vực thôn 11, xã Tâm Thắng.

Chiếc xe có dán giấy chứng nhận phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” do anh Phạm Hồng C. điều khiển nhưng anh C. lại không có giấy phép lái ô tô. Trên xe có tất cả 6 người nhưng chỉ riêng anh C. có phiếu kết quả test nhanh Covid-19 âm tính, 5 người còn lại không có giấy tờ thông hành theo quy định.

Cả 6 người trên xe đã được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện Cư Jút, còn chiếc xe tải bị tạm giữ để xử lý.

Thuê xe cứu thương chở 3 người từ TP.HCM về Đà Nẵng, vượt chốt kiểm soát Covid-19

Thuê xe cứu thương chở 3 người từ TP.HCM về Đà Nẵng, vượt chốt kiểm soát Covid-19

Một gia đình đã thuê xe cấp cứu từ TP.HCM chở về Đà Nẵng để trốn khai báo y tế và trốn cách ly.

Xem thêm
Từ khóa:   xử phạt xe luồng xanh trái phép xe luồng xanh chở người trái quy định chở người trái quy định

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số