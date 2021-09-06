Tài xế ô tô 'luồng xanh' không có bằng lái xe, chở 5 người không giấy xét nghiệm Covid-19 đi từ Đắk Lắk sang Đắk Nông.

Tài xế xe tải "luồng xanh" không có bằng lái, chở 5 người không có giấy xét nghiệm Covid-19 đi từ Đắk Lắk sang Đắk Nông.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, tối 5/9, Công an huyện Cư Jút cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 1 tài xế ô tô tải "luồng xanh" chở theo 5 người không có giấy xét nghiệm Covid-19 đi từ TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sang huyện Cư Jút (Đắk Nông).

Cụ thể, tài xế bị lập biên bản là anh Phạm Hồng C., trú tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột. Bên cạnh, anh C. cũng bị lập biên bản về lỗi điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe và chở người ngồi trên xe trái quy định, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, 5 người ngồi trên xe anh C. gồm: Ngô Huỳnh Ngọc H., Y Ren Y., Y Chương K., Y Đây K. (cùng trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) và Trần Văn C. (trú tại xã Rồ Men, huyện Đam Rông, Lâm Đồng) bị lập biên bản về lỗi vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Tài xế xe tải vi phạm bị lập biên bản - Ảnh: Infonet

Trước đó, khoảng 9h sáng 5/9, Tổ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) phát hiện xe ô tô tải mang BKS 49C – 227.68 dừng, đỗ tại khu vực thôn 11, xã Tâm Thắng.

Chiếc xe có dán giấy chứng nhận phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” do anh Phạm Hồng C. điều khiển nhưng anh C. lại không có giấy phép lái ô tô. Trên xe có tất cả 6 người nhưng chỉ riêng anh C. có phiếu kết quả test nhanh Covid-19 âm tính, 5 người còn lại không có giấy tờ thông hành theo quy định.

Cả 6 người trên xe đã được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện Cư Jút, còn chiếc xe tải bị tạm giữ để xử lý.

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