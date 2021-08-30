Cơ quan công an đang vận động nghi phạm chém đứt lìa cánh tay của ông V.Đ.K ra đầu thú. Nguyên nhân vụ việc cũng đang được làm sáng tỏ.

Theo thông tin của Tiền Phong, tối 29/8, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho hay, đã vận động Trần Hoàng H. (SN 1994) - người chém đứt lìa cánh tay phải của ông V.Đ.K (SN 1972, cựu giáo viên) vào trưa cùng ngày. Được biết, H. là tài xế tình nguyện tham gia vận chuyển các bệnh nhân mắc COVID-19 đi cách ly.

Qua điều tra ban đầu, trưa 29/8, Trần Hoàng H. có dùng xe khách loại 50 chỗ ngồi chở các F0 từ trường Tiểu học Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP. Thuận An) đến Trường cao đẳng Y tế Bình Dương (phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một) để cách ly.

H. lên xe ô tô lấy hung khí chạy đến chém đứt lìa bàn tay phải của ông K. rồi rời khỏi hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Trong lúc đợi bệnh nhân ở hẻm đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, giữa H. và ông K. xảy ra mâu thuẫn do ông K. ném đá vào xe ô tô. Quá bực tức trước hành động này, H. lên xe ô tô lấy hung khí chạy đến chém đứt lìa bàn tay phải của ông K. rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi phát hiện sự việc, những người gần đó đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện cùng bàn tay bị đứt lìa. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thì nơi này đề nghị chuyển nạn nhân đến bệnh viện ở TP.HCM. Do chậm trễ cấp cứu, bàn tay nạn nhân không thể nối lại được.

Chủ tịch nước gửi thư đến vợ anh Vũ Quốc Cường, tình nguyện viên qua đời vì nhiễm SARS-CoV-2 "Tôi mong chị cùng với các cháu và gia đình ta lúc này hãy mạnh mẽ như cách sống, niềm tin và tinh thần thiện nguyện của anh Vũ Quốc Cường", Chủ tịch nước bày tỏ trong thư chia buồn.

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