Mới đây, chia sẻ trên Tiền Phong, anh Hà Ngọc Tr. 28 tuổi, ở quận 1, TP.HCM đã không khỏi xúc động khi đã được các y bác sĩ chăm sóc tận tình trong suốt thời gian nằm viện vì SARS-CoV-2. Ngày ra viện, anh Tr. bồi hồi và cứ nghĩ mãi về những ngày chống chọi với "vi rút vô hình". Anh tâm sự: "Đó là một hành trình dài chống chọi với COVID-19 mà tôi đã vượt qua. Tôi được các y bác sĩ hồi sinh một lần nữa".

Sau những ngày tháng chống chọi với COVID-19 , nhiều bệnh nhân đã vượt qua cửa tử. Tuy nhiên, việc đầu tiên họ làm không phải là trở về với gia đình, người thân sau những ngày xa các mà không ít người trong số đó xin ở lại bệnh viện để chăm sóc cho những F0 vừa mới chuyển vào. Hành động của họ khiến rất nhiều người cảm động và tán dương không ngừng.

Cũng giống như anh Tr., chị M.T. ở Bình Chánh đã trở nên quen thuộc với lực lượng y bác sĩ và các bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 4 đặt tại huyện này. Đầu tháng 7, chị T. mắc COVID-19 và được đưa vào bệnh viện do bệnh trở nặng.

Cũng chính vì khoảng thời gian được điều trị tận tình tại bệnh viện, nên anh Tr. đã nảy ra ý định ở lại đây để cùng với các y bác sĩ hỗ trợ F0 mới nhập viện. Nghĩ là làm, anh nhanh chóng viết đơn tình nguyện ở lại và được lãnh đạo Bệnh viện COVID-19 Củ Chi đồng ý. Tr. được hướng dẫn cách chăm sóc cơ bản cho người bệnh và bảo vệ mình để tránh các nguy cơ. Tr. nói rằng đây là khoảng thời gian đáng nhớ và cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, anh kể: "Lúc đầu, tôi còn lúng túng nhưng mấy ngày sau thành thạo đến nỗi bác sĩ và các F0 khác khen mình khéo tay".

Sau hành trình chữa trị, sức khoẻ chị dần hồi phục. Chị hiểu nỗi đau mà các F0 phải đối mặt và hứa với lòng mình sẽ ở lại bệnh viện dã chiến để giúp đỡ những người nguy kịch khác. Ngày nhận được kết quả âm tính và giấy xuất viện, chị T. chỉ gọi điện báo cho chồng xin ở lại làm tình nguyện viên giúp đỡ các F0. Chồng chị đồng ý ngay và còn động viên vợ cố gắng, giữ gìn sức khỏe. Chị T. tâm sự: "Tôi cảm ơn chồng vì đã thấu hiểu và dặn chồng không tiết lộ mình tham gia ở lại cùng phụ giúp đội ngũ y bác sĩ vì sợ người thân lo lắng".

Tại bệnh viện, chị T. bắt đầu công việc hàng ngày là lau dọn phòng bệnh, giúp bệnh nhân ăn uống, tắm rửa và thay quần áo cho họ. Với những F0 khó thở, bằng kinh nghiệm mà mình trải qua, chị truyền lại cho họ, đồng thời động viên họ lạc quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tại bệnh viện điều trị COVID-19 Phạm Ngọc Thạch, chị L.H., một F0 đã lành bệnh cũng xin tình nguyện vào chăm sóc các cụ già mắc COVID-19. Bỏ lại chồng con ở nhà, sau khi xuất viện chị H. bắt đầu hành trình chăm sóc các bệnh nhân cao tuổi tại đây. Công việc của chị là mỗi sáng dậy sớm nấu nước ấm cho các bệnh nhân cao tuổi, cho họ ăn và uống thuốc đều đặn. Thấy các điều dưỡng và bác sĩ quá vất vả, chị Hương ghé vai gánh một phần công việc thay họ. Chị tâm sự, chị xem những cụ già như cha mẹ của mình và tận tâm chăm sóc. Nói về hành động của mình, chị chỉ lắc đầu: "So với những y bác sĩ, điều dưỡng ở đây, công sức của tôi quá nhỏ bé".

Bác sĩ Trần Chánh Xuân- Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID -19 Củ Chi cho biết ông rất xúc động và trân quý những tấm lòng của các F0 khỏi bệnh tự nguyện ở lại chăm sóc các F0 chưa lành bệnh.

F0 giúp các y bác sĩ trong việc chăm sóc bệnh nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Cũng theo thông tin từ Tiền Phong, tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 TP.Thủ Đức hiện có 5 F0 đã khỏi bệnh tình nguyện ở lại. Bác sĩ Nguyễn Minh Quân- Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 TP.Thủ Đức, cho biết những trường hợp F0 đã khỏi bệnh rất thông thạo các công đoạn chăm sóc người bệnh nên không cần phải chỉ dẫn quá nhiều.

Bác sĩ Nguyễn Đức Bằng - Trưởng kho bệnh viện điều trị COVID-19 xúc động: "Nếu không giàu lòng nhân ái, tôi nghĩ ít ai ở lại để chăm sóc F0 như họ. Trong khi đội ngũ y bác sĩ đang quá tải, họ thực sự là cứu cánh. Tôi mong sẽ có nhiều người tình nguyện hơn nữa".

Báo Công an TP.HCM dẫn thông tin từ chuyên gia khẳng định, các trường hợp F0 được điều trị khỏi bệnh thì nguy cơ tái nhiễm không cao, ít nhất là trong vòng 6 tháng sau khi khỏi bệnh. Do đó, việc họ tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch là điều đáng khuyến khích và cần nhân rộng bởi những trường hợp F0 đã khỏi bệnh rất thông thạo các công đoạn chăm sóc người bệnh nên không cần phải chỉ dẫn quá nhiều. Và việc huấn luyện cơ bản những kiến thức về theo dõi tình trạng oxy máu, tình trạng khó thở của người bệnh cũng sẽ dễ dàng hơn.