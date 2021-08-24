Tối ngày 24/8, tại chung cư Rivera Park (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra sự việc cô gái rơi từ tầng cao xuống tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.
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Theo thông tin từ VietNamNet, tối ngày 24/8, tại chung cư Rivera Park (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra sự việc cô gái rơi từ tầng cao xuống tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.
Nạn nhân là nữ khoảng 20 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Hiện vụ việc đang được công an quận Thanh Xuân thụ lý, làm rõ.