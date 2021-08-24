Xôn xao thông tin cô gái trẻ rơi từ tầng cao xuống tử vong ở chung cư Rivera Park, Hà Nội

Xã hội 24/08/2021 23:25

Tối ngày 24/8, tại chung cư Rivera Park (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra sự việc cô gái rơi từ tầng cao xuống tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối ngày 24/8, tại chung cư Rivera Park (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra sự việc cô gái rơi từ tầng cao xuống tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Nạn nhân là nữ khoảng 20 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

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Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 20 tuổi - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Hiện vụ việc đang được công an quận Thanh Xuân thụ lý, làm rõ.

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