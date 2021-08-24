Tối ngày 24/8, tại chung cư Rivera Park (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra sự việc cô gái rơi từ tầng cao xuống tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối ngày 24/8, tại chung cư Rivera Park (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra sự việc cô gái rơi từ tầng cao xuống tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Nạn nhân là nữ khoảng 20 tuổi. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 20 tuổi - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Hiện vụ việc đang được công an quận Thanh Xuân thụ lý, làm rõ.

Giải đáp những thắc mắc của người dân trong Livestream 'Dân hỏi - TP trả lời': Ra ngân hàng rút tiền, cấp cứu... thì ai cấp giấy đi đường? Tối ngày 24/8, Trung tâm Báo chí (TTBC) TP.HCM đã tổ chức buổi livestream với tên gọi “Dân hỏi - Thành phố trả lời” để tuyên truyền, cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin chính thống và giải đáp cụ thể thắc mắc của người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

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