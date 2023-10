Bé trai ở Nghệ An lên vườn đồi chơi thì không may bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu. Được các chiến sĩ công an và người dân hiến máu, bé trai đã qua cơn nguy kịch.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ngày 18/8, ông Cù Ngọc Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, một bé trai 6 tuổi trên địa bàn mới đây bị ong đốt khoảng 90 vết. Sau khi nhập viện cấp cứu, hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch. Ông Thắng cho biết, trước đó, chiều 9/8, cháu B.M.T. (6 tuổi, trú thôn Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn) cùng một cháu nữa lên khu vực đồi phía gần nhà để chơi. Tại đây, cháu T. bị đàn ong vò vẽ làm tổ gần đó bay ra đốt khoảng 90 nốt trên khắp cơ thể. Riêng bé đi cùng đã nhanh chân chạy thoát được. Sau khi phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa cháu bé xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Anh Bùi Thanh Tuấn - bố cháu T. cho biết, khi nhập viện cấp cứu, cháu trong tình trạng bị suy đa tạng, phải thở máy. Gần 1 tháng qua, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận 7 trường hợp trẻ nhỏ bị ong đốt nguy kịch - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Theo báo Tuổi Trẻ, bé T. đã trải qua 4 lần lọc máu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và người thân hiến máu. Tuy nhiên, những ngày qua xảy ra dịch COVID-19 đang phức tạp, TP. Vinh đang thực hiện cách ly theo chỉ thị 16 nên nguồn máu hiến cho bé gặp khó khăn. Khi biết tin bé T. cần nhóm máu O, nhiều người cùng nhóm máu đã đến bệnh viện để hiến máu, trong đó có nhóm cán bộ chiến sĩ công an. Các chiến sĩ Công an Nghệ An hiến máu cứu bé T. bị đàn ong đốt nguy kịch - Ảnh: Tuổi trẻ Được biết, ong vò vẽ được xem là loài ong "tử thần" vì có nọc độc rất mạnh. Đã có nhiều trường hợp bị ong vò vẽ đốt dẫn đến tử vong. Trong gần một tháng qua, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An liên tục tiếp nhận và cấp cứu 7 trẻ nhỏ bị ong đốt, trong đó, có những bệnh nhi nguy kịch, sốc phản vệ biến chứng suy đa tạng. Trao đổi với Doanh Nghiệp và Tiếp thị, Bác sỹ Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc cho biết, khi bị ong đốt, bệnh nhân cần được sơ cứu, xử trí ban đầu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi bởi các phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, ngộ độc nọc ong có thể xuất hiện nhanh chóng. Rủ nhau trèo cây hái nhãn, bé gái 6 tuổi ở Thừa Thiên Huế tử vong thương tâm vì bị ong vò vẽ đốt hơn 10 vết Trong khi 3 cháu bé trèo cây hái nhãn thì vô tình đụng phải một tổ ong vò vẽ, 1 trong 3 cháu bé đã tử vong. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-6-tuoi-len-doi-choi-bi-ong-tu-than-dot-90-vet-chien-si-cong-an-va-nhieu-nguoi-tinh-nguyen-hien-mau-de-cuu-be-419031.html Theo Tini (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-6-tuoi-len-doi-choi-bi-ong-tu-than-dot-90-vet-chien-si-cong-an-va-nhieu-nguoi-tinh-nguyen-hien-mau-de-cuu-be-419031.html