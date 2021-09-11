Người đi vào TP. Phan Thiết phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, còn hiệu lực trong 72 giờ

Từ 0h ngày 12/9, đối với người về từ vùng dịch phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Theo VOV đưa tin, UBND TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, bắt đầu từ 0h ngày 12/9, các đối tượng shipper/giao nhận hàng; tài xế, phụ xe trên các phương tiện vận tải hàng hóa phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ và CMND/CCCD khi đi vào thành phố.

Bên cạnh, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước, về TP. Phan Thiết để thực hiện nhiệm vụ, phải xuất trình thẻ thông hành do cơ quan, đơn vị cấp kèm theo CMND/CCCD khi đi vào thành phố.

Còn đối với phóng viên, nhà báo thì xuất trình thẻ phóng viên, thẻ nhà báo. Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Đối với người về từ vùng dịch phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ; khai báo y tế và thực hiện cách ly y tế theo quy định khi đi vào thành phố.

Các chuyên gia, người lao động ở thành phố Phan Thiết làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn các huyện, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp khi đi vào thành phố cũng phải xuất trình thẻ thông hành do doanh nghiệp cấp kèm theo CMND/CCCD khi đi vào thành phố.

Thành phố Phan Thiết sau ngày nới lỏng giãn cách - Ảnh: VOV

Các doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm 7 ngày/lần và gửi danh sách kết quả âm tính SARS-CoV-2 đối với chuyên gia, người lao động có nhu cầu đi vào thành phố cho UBND thành phố để theo dõi, giám sát.

Doanh nghiệp tự cấp thẻ thông hành cho chuyên gia, người lao động và tự chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát, quản lý sử dụng thẻ. Người dân và các đối tượng khác khi vào thành phố Phan Thiết cũng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 7 ngày và CMND/CCCD.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Phan Thiết, tình hình dịch bệnh hiện vẫn còn diễn biến phức tạp, trong 14 ngày qua, một số ca bệnh phát sinh trong cộng đồng chưa xác định rõ nguồn lây nhiễm. Do vậy, cần thiết phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào thành phố.

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