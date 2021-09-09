TP.HCM tiến hành xét nghiệm COVID-19 đợt 3 từ 7/9, đẩy nhanh chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin đến 15/9

Xã hội 09/09/2021 14:27

Trưa 9/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, các quận/huyện đã đánh giá, phân loại vùng nguy cơ và đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 đợt 3 từ ngày 7/9.

Theo thông tin từ Người Lao Động, trưa 9/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, các quận/huyện đã đánh giá, phân loại vùng nguy cơ và đã thực hiện xét nghiệm đợt 3 từ ngày 7/9. Kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh đợt 1 tổng số mẫu đã lấy là 2.063.917, tỉ lệ dương tính là 3,6%; đợt 2 tổng số mẫu đã lấy là 1.759.269, tỉ lệ dương tính là 2,7%.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo HCDC, TP triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên từ nay đến ngày 15/9. Chiến dịch với mục đích tiêm phủ toàn bộ mũi 1 cho toàn bộ người trên 18 tuổi sinh sống tại TP và người mũi 2 đã đủ thời gian.

Tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến ngày 7/9 là 6.884.159, tăng 158.967 mũi vắc-xin so với ngày 6/9. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.175.513, mũi 2 là 708.646, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 751.471.

Tính đến ngày 4/9, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 112.205 người, trong đó có 80.858 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 31.347 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 22.922 người.

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