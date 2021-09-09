Bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đang di chuyển nhanh, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lên kịch bản sơ tán 760.000 người

Xã hội 09/09/2021 13:52

Bão số 5 hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Bão số 5 dự báo còn mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13, hướng vào nước ta.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng nay 9/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão Conson và tình hình mưa lũ lớn ở miền núi trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 23 giờ ngày 8/9, bão Conson đã đi vào Biển đông thành bão số 5 năm 2021 .

Bão số 5 hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Bão số 5 dự báo còn mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13, hướng vào nước ta.

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Cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ảnh: Người Lao Động

Ngoài ra, ông Hoàng Phúc Lâm cũng cho biết do ở ngoài khơi Thái Bình Dương đang tồn tại một cơn bão khác là Chanthu tương tác với bão số 5 nên các dự báo của các trung tâm vẫn rất phân tán. Có dự báo bão số 5 sẽ đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), có dự báo bão số 5 đi ngang vùng ven biển Thanh Hóa - Nghệ An, có dự báo bão số 5 đi ngang vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Bình. Các mô hình dự báo của thế giới cũng dự báo bão đi vào Đà Nẵng - Quảng Nam.

Đối với các dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia trong 72 giờ cũng rất phân tán. Do vậy, các thông tin về dự báo bão số 5 còn tương đối phân tán.

Theo báo cáo của Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó Trưởng Phòng Cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, hiện nay hầu hết tàu thuyền neo đậu ở bờ để thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên sáng 9/9, trên biển vẫn còn khoảng 500 tàu thuyền đang hoạt động, chủ yếu là tàu thuyền của ngư dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định và tập trung nhiều ở khu vực biển tại quần đảo Hoàng Sa (nơi dự báo tâm bão số 5 đi qua).

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết theo thông tin cập nhật ban đầu, một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn diện rộng. Phương án sơ tán cũng được tính toán để đảm bảo trong điều kiện diễn biến Covid-19 phức tạp.

Trước mắt, với kịch bản mức độ rủi ro thiên tai do bão gây ra trên đất liền đạt đến cấp 3, các tỉnh miền núi phía Bắc dự kiến sơ tán hơn 154.000 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; đồng thời sơ tán trên 143.000 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

Ở các tỉnh ven biển và đồng bằng, nhiều địa phương lên kế hoạch sơ tán trên 231.000 dân khu vực ven biển cùng hơn 237.000 người sống ở khu vực ven sông và ngoài đê.

Như vậy, tổng số hơn 760.000 người được dự kiến sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng do bão số với kịch bản rủi ro này.

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