Khi đi đến đoạn thôn Cốc Soọc, xã Thèn Phàng chiếc xe do tài xế sinh năm 1993 đã bất ngờ bị lật rơi xuống lòng hồ thủy điện sông Chảy 6.

Theo Báo Tin tức, trước đó, sau hơn 3 ngày khẩn trương tìm kiếm trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, lòng hồ thủy điện rộng, lượng nước lớn lại rất sâu… lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể lái xe bị nạn là anh Vàng Văn Tuấn (sinh 1993, lái xe Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Anh Phong, trụ sở tại huyện Bắc Hà, Lào Cai).

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang khẩn trương đưa thi thể nạn nhân lên bờ, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang tìm kiếm thi thể lái xe ô tô chở xi măng bị lật đổ chìm ở hồ thủy điện. Ảnh: Báo Tin tức

Theo Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-12-2023, xe tải BKS 24C-03xx do tài xế V.V.T. (SN 1993, trú tại Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 177, khi đi đến đoạn thôn Cốc Soọc, xã Thèn Phàng, đã bất ngờ bị lật rơi xuống lòng hồ thủy điện sông Chảy 6.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với công an huyện Xín Mần huy động lực lượng, tổ chức tìm kiếm người gặp nạn, tiến hành trục vớt xe tải chìm dưới lòng hồ.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ ngày 1-1-2024, thi thể tài xế V.V.T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

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