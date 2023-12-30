Hàng chục chiến sĩ đã tới hiện trường, phối hợp đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra, làm rõ.

Theo VietNamNet, vào lúc 7h25 sáng nay (30/12), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về việc tại số nhà 62/17 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 1 phường Hội Phú, TP Pleiku, có một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cử 11 cán bộ, chiến sỹ, cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân đã tử vong do nước giếng sâu khoảng 6m.

Hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng người dân trục vớt thi thể người đàn ông từ giếng sâu. Ảnh: Dân Trí

Do lòng giếng nhỏ, đường kính khoảng 1,2m, vách giếng thẳng đứng, độ sâu từ miệng giếng đến mặt nước khoảng 15m nên lực lượng chức năng phải dùng ròng rọc rồi cho người đu xuống để tiếp cận nạn nhân. Cũng theo Báo Dân Trí, sau khoảng 1 giờ đồng hồ, thi thể nạn nhân được đưa từ giếng sâu ra ngoài và bàn giao cho gia đình.

Đến khoảng 8h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể ông N.V.V. (SN 1970) từ dưới giếng lên và làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Ảnh: VietNamNet

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.a

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