Hà Nội: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người qua đời trong cùng ngày

Xã hội 29/12/2023 12:29

Theo tình hình giao thông trên địa bàn, hôm qua đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo Báo Kinh tế đô thị, trong ngày 28/12, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 2 người chết.

Tai nạn gồm: 1 vụ, 1 người chết do người điều khiển xe mô tô tự gây tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn; 2 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức và xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ. Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 987 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 141 phương tiện, 319 bộ giấy tờ, tước 93 giấy phép lái xe; xử lý 4 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.

Hà Nội: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người qua đời trong cùng ngày - Ảnh 1
2 người tử vong trong cùng 1 ngày do tai nạn giao thông. Ảnh: Kinh tế đô thị

Cũng theo Báo Người Lao Động trước đó, tại tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn 5 ô tô dính chặt vào nhau trên đường. Theo đó, vào trưa cùng ngày, một chiếc xe tải chở nước lọc mang biển số 61C-286... chạy trên đường ĐT 743 hướng từ Miếu ông Cù (TP Tân Uyên) đi TP Thuận An, khi đến giao lộ với đường An Phú 35, thuộc phường An Phú, TP Thuận An thì tông vào đuôi một ô tô 5 chỗ biển số 61K-286... chạy cùng chiều phía trước.

Hà Nội: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 người qua đời trong cùng ngày - Ảnh 2

Công an TP Thuận An phối hợp cùng Viện kiểm sát có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh: NLĐ 

Sau đó, chiếc ô tô 5 chỗ tiếp tục lao về trước, rồi tông vào một ô tô 7 chỗ, khiến chiếc xe này tông vào một ô tô 5 chỗ khác phía trước, chiếc ô tô 5 chỗ này lại tông vào đuôi một chiếc xe bán tải. Vụ tai nạn còn làm giao thông qua khu vực ùn tắc trong nhiều giờ liền.

 

 

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Thời điểm kiểm tra, ghi nhận cơ sở có hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

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