Cháy lớn tại nhà dân gần chung cư, 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ dập lửa

Lửa bùng phát dữ dội kèm cột khói cao hàng chục mét bao trùm lấy chung cư xung quanh khiến người dân hoảng loạn.

Theo Báo Dân Trí, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên cho biết vụ cháy xảy ra lúc 9h cùng ngày, tại một ngôi nhà dân trong khu dân cư gần chung cư CT1 Thạch Bàn (phường Thạch Bàn, quận Long Biên).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được khống chế.

Cảnh sát chữa cháy sau đó tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn để tránh vụ cháy lan sang khu vực khác.

Cháy nhà dân gần chung cư. Ảnh: Dân Trí

Theo Báo Sức khỏe đời sống, nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi vụ cháy xảy ra họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn nhỏ phát ra tại ngõ 48 Ngọc Trì, sau khi hàng loạt tiếng nổ kết thúc là cột khói đen và lửa bắt đầu bùng phát.

Do căn nhà xảy ra cháy nằm trong ngõ nhỏ nên lực lượng PCCC & CNCH phải di chuyển theo một lối đi tắt phía sau nhà để tiến hành chữa cháy.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường cứu nạn cứu hộ và dập lửa. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Đến khoảng 9h30, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chữa cháy sau đó tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn để tránh vụ cháy lan sang khu vực khác. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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