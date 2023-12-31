Một chợ đồ si bị cháy lớn, thiêu rụi gần 300 ki ốt, thiệt hại lớn về tài sản

Lửa đã thiêu rụi khoảng 286 ki-ốt của hơn 110 hộ tiểu thương, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Theo Báo Tin tức, trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31/12, người dân sống quanh chợ Châu Long phát hiện lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực các ki ốt bán quần áo cũ nên hô hoán và thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc (thuộc Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang) đã điều động xe chữa cháy chuyên dùng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an địa phương và người dân khống chế ngọn lửa.

Ghi nhận của tại hiện trường, khu vực chợ Châu Long (còn được gọi là chợ đồ cũ, chợ đồ si Châu Long), nơi xảy ra hỏa hoạn rộng cả ngàn mét vuông, nằm giữa khu dân cư. Chợ có khoảng 285 ki ốt làm bằng khung sắt, mái tôn; mỗi ki ốt có diện tích 20 - 30m2, chuyên bán quần áo may sẵn, giày dép,… (đồ cũ đã qua sử dụng). Đây là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất dữ dội, tốc độ lan nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm ki ốt đã bị lửa bao trùm. Vì vậy, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Chợ đồ si bị cháy lớn. ẢNh: Báo Công an

Theo báo Công an, thông tin từ lãnh đạo TP.Châu Đốc, hiện địa phương chưa thống kê được thiệt hại của vụ cháy. Tuy nhiên đang vào thời điểm cận Tết nên bà con tập trung rất nhiều hàng hóa để bán nên thiệt hại là rất lớn.

Ảnh chụp vụ cháy. Ảnh: Báo Tin tức

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến sâu vào khu vực nhà lồng chợ để dập tắt hoàn toàn các đám cháy còn âm ỉ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Gia Lai: Trục vớt thi thể người đàn ông rơi trong giếng sâu, nghi tự kết liễu Hàng chục chiến sĩ đã tới hiện trường, phối hợp đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-cho-o-si-bi-chay-lon-thieu-rui-gan-300-ki-ot-thiet-hai-lon-ve-tai-san-641383.html