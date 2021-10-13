Những điểm cần lưu ý sau khi trẻ em được tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ cuối tháng 10

Xã hội 13/10/2021 10:46

Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi vào cuối tháng này.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ông Thuấn cho biết, số lượng và thời gian tiếp nhận vắc xin phụ thuộc nhà cung cấp nhưng ngành Y tế cũng đang chủ động chuẩn bị cả nhân lực và tổ chức triển khai tiêmc ho trẻ khi vắc xin về đến Việt Nam. Kế hoạch đang trong quá trình xây dựng nên chưa có những quy định cụ thể về tiêm vắc xin cho vị thành niên.

Dự kiến khi triển khai, có thể sẽ tiêm cho lứa tuổi 16-17, sau đó đến lứa tuổi nhỏ hơn vì quá trình triển khai tiêm, các chuyên gia và Bộ Y tế vẫn tiếp tục xem xét về an toàn của vắc xin khi tiêm cho trẻ.

Bác sĩ Phạm Quang Thái - Trưởng văn phòng Tiêm chủng phía Bắc - Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, cho biết, khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, nhân viên y tế sẽ theo dõi giống như tiêm các vắc xin phòng bệnh khác (sởi, viêm não, cúm mùa…) với các nguy cơ dị ứng, phản ứng nặng, các tình huống phản ứng cần được đến ngay cơ sở y tế.

 

Tiêm chủng có nhiều hình thức, nhưng nếu triển khai theo chiến dịch, sẽ không thực hiện tại bệnh viện mà tại trạm y tế xã, phường, trường học. 

Theo ông, mới đây có báo cáo nghiên cứu ghi nhận những trường hợp viêm cơ tim sau khi tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em dù rất hiếm gặp bởi vì trẻ em thường hiếu động, không để ý dấu hiệu sức khỏe sau tiêm như người lớn. Nếu có những hành động quá sức như chạy nhảy…, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, đây cũng là phản ứng cần được theo dõi, nhận biết sớm sau tiêm.

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Chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em - Ảnh: Tiền Phong

 

Liên quan việc học sinh chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 có thể trở lại trường học hay không, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nhận định: “Khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho người dân, có thể cho trẻ đi học. Việc này vẫn tiềm ẩn rủi ro nên cần có quy định chặt chẽ về phòng chống dịch cho giáo viên, cha mẹ...”.

Theo ông, có thể cho học sinh đi học trở lại khi các em đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Bất kỳ gia đình nào có thành viên bị sốt, ho, khó thở thì trẻ đều phải nghỉ học, khai báo y tế, khai báo với nhà trường. Ông Phu nói:

“Khi đến trường, cần hạn chế việc giao tiếp giữa các lớp với nhau, để nếu chẳng may phát hiện một trường hợp F0 thì chỉ giới hạn trong lớp đó. Việc đo thân nhiệt cho trẻ cần thực hiện nhưng không để ùn ứ ở cổng trường”.

Bác sĩ Thái cho rằng, lúc này cho học sinh đến trường là có rủi ro nhưng không thể để trẻ ở nhà học trực tuyến mãi. Việc cho trẻ con đi học trở lại liên quan kiểm soát dịch ở địa phương. Bác sĩ Thái nói:

“Theo tôi, Hà Nội có thể cho đi học trở lại được nhưng phải có sự giám sát. Ví dụ như bất ngờ có ổ dịch nhỏ bung ra ở khu vực nào đó thì kiểm soát phải rất chặt để ngăn chặn tại cộng đồng”.

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