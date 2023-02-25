Nhiều người ở Yên Bái 'vỡ mộng' vì nghe tin đồn tìm thấy đá quý ven sông Chảy

Xã hội 25/02/2023 11:43

Từ tin đồn có người tìm thấy viên đá quý ở bãi cát sông Chảy, hàng trăm người ở Yên Bái đã đổ xô đi đào xới, tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Theo thông tin từ VOV, hiện tượng người dân đổ xô đến bãi cát sông Chảy này để đào xới, tìm đá quý là vì trên địa bàn xuất hiện tin đồn có người dân vô tình nhặt được viên đá quý có giá trị, bán được số tiền gần 300 triệu đồng. Cùng với đó là tin đồn nhiều người nhặt được những viên vài triệu, vài chục triệu đồng.

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, hiện chưa có ai đào được bất cứ viên đá quý nào tại đây, có người tưởng chừng may mắn khi tìm được viên giống đá quý, thế nhưng khi đập ra cũng chỉ là những cục đá cuội. Việc tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Nhiều người ở Yên Bái 'vỡ mộng' vì nghe tin đồn tìm thấy đá quý ven sông Chảy - Ảnh 1
Khu vực người dân tập trung là tại bãi cát ven sông, thuộc địa phận xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - Ảnh: VietNamNet
Nhiều người ở Yên Bái 'vỡ mộng' vì nghe tin đồn tìm thấy đá quý ven sông Chảy - Ảnh 2
Bắt đầu từ giữa tháng 2, tin đồn đã kéo hàng trăm người dân tự phát đi tìm đá quý ven sông Chảy - Ảnh: VOV
Nhiều người ở Yên Bái 'vỡ mộng' vì nghe tin đồn tìm thấy đá quý ven sông Chảy - Ảnh 3
Người đân chủ yếu là những viên đá vụn rất nhỏ - Ảnh: VOV
Nhiều người ở Yên Bái 'vỡ mộng' vì nghe tin đồn tìm thấy đá quý ven sông Chảy - Ảnh 4
Kích thước to nhất cũng chỉ bằng hạt ngô - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, trước tình trạng người dân tụ tập, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tổ chức họp thôn, tuyên truyền cho người dân không tham gia vào việc khai thác khoáng sản trên dòng sông Chảy. Đồng thời, thành lập các tổ xuống trực tiếp điểm có tụ tập đông người tuyên truyền, vận động người dân, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

UBND huyện Lục Yên đã nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đào bới trái phép khoáng sản trên sông Chảy.

Nhiều người ở Yên Bái 'vỡ mộng' vì nghe tin đồn tìm thấy đá quý ven sông Chảy - Ảnh 5
Người dân cho biết, họ đãi mang về để bán cho các xưởng chế tác tranh đá quý. Thực tế thì cũng chưa nhiều người đi bán và cũng chẳng biết bán ở đâu, với giá cả như thế nào - Ảnh: VOV
Nhiều người ở Yên Bái 'vỡ mộng' vì nghe tin đồn tìm thấy đá quý ven sông Chảy - Ảnh 6
Chính quyền địa phương uyên truyền, vận động người dân không tham gia đào bới khoáng sản trái phép trên địa bàn - Ảnh: VietNamNet

Hiện tại, Công an huyện Lục Yên, Phòng TN&MT, UBND các xã Minh Chuẩn, Tô Mậu, Tân Lĩnh chủ trì, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không tham gia đào bới khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chính quyền sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản.

 

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