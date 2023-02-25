Nhiều người ở Yên Bái 'vỡ mộng' vì nghe tin đồn tìm thấy đá quý ven sông Chảy

Theo thông tin từ VOV, hiện tượng người dân đổ xô đến bãi cát sông Chảy này để đào xới, tìm đá quý là vì trên địa bàn xuất hiện tin đồn có người dân vô tình nhặt được viên đá quý có giá trị, bán được số tiền gần 300 triệu đồng. Cùng với đó là tin đồn nhiều người nhặt được những viên vài triệu, vài chục triệu đồng.

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, hiện chưa có ai đào được bất cứ viên đá quý nào tại đây, có người tưởng chừng may mắn khi tìm được viên giống đá quý, thế nhưng khi đập ra cũng chỉ là những cục đá cuội. Việc tập trung đông người tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.