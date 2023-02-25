Hải Phòng: Nổ bình gas mini khiến 6 công nhân bị bỏng

Trong lúc cả nhóm đang ăn tối tại một quán ăn ở xã Hồng Phong (huyện An Dương, TP Hải Phòng), bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến 6 người bị thương.
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Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 24/2, lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết, các lực lượng chức năng hiện đang xác minh vụ nổ bình gas mini khiến 6 nạn nhân bị bỏng nặng, phải nhập viện.
Cụ thể, vào tối ngày 20/2, một nhóm khoảng 10 người là công nhân Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng) đến ăn tối tại quán Kangnam Garden (thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương).
Theo thông tin từ VOV, trong bữa ăn, bình gas mini trên bàn ăn bất ngờ phát nổ khiến 6 công nhân trong nhóm này bị thương, trong đó có 3 người bỏng nặng, gồm: N.Q.T. (26 tuổi, quê Thái Bình); V.T.Q. (27 tuổi, quê Hải Phòng) và Đ.V.T. (27 tuổi, quê Hải Phòng). Các nạn nhân của vụ nổ hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.
Sau khi xảy ra sự việc, chủ quán Kangnam Garden đóng cửa, tạm dừng kinh doanh mà không trình báo lực lượng chức năng; Chủ doanh nghiệp nơi các nạn nhân làm việc cũng không thông báo đến chính quyền sở tại.
UBND huyện An Dương đang yêu cầu xã Hồng Phong báo cáo cụ thể; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.