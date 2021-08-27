Nhân viên văn thư ở trường cấp 3 mắc Covid-19, ngay lập tức cách ly 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên phải cách ly tại trường

Một nữ nhân viên văn thư làm việc ở trường THPT Nông Cống 1 ở Thanh Hóa có kết quả dương tính, ngay sau đó 58 người liên quan đã được đưa đi cách ly.

Theo báo Thanh Hoá đưa tin, báo cáo của Trường THPT Nông Cống 1 (Nông Cống, Thanh Hoá) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 26/8, có 1 nhân viên văn thư dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã trở thành F1 vì tiếp xúc với nhân viên văn thư và phải thực hiện cách ly tập trung.

Vì số lượng F1 đông, Trường THPT Nông Cống 1 đã đề nghị với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nông Cống cho các trường hợp F1 là cán bộ, giáo viên, nhân viên được cách ly tại địa điểm Trường THPT Nông Cống 1 để thuận tiện điều hành và tránh lây nhiễm chéo.

Nhân viên văn thư tại Trường THPT Nông Cống 1 dương tính với Covid-19 - Ảnh: Internet

Được biết, về kế hoạch khai giảng năm học 2021-2022, dự kiến nhà trường vẫn sẽ tổ chức vào ngày 5/9 nhưng thực hiện dưới hình thức trực tuyến. Học sinh ở tại nhà riêng, tham gia khai giảng qua nhóm Zalo của lớp do giáo viên chủ nhiệm lập và điều hành.

Do đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên sau khai giảng, nhà trường sẽ chỉ đạo các bộ môn thực hiện thời khóa biểu dạy online.

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