Thanh Hoá: Cô giáo dương tính với Covid-19, 23 học sinh lớp 1 phải thực hiện cách ly

Xã hội 26/08/2021 13:01

Qua xác minh, thời điểm tựu trường, cô L. đã tiếp xúc với 23 học sinh lớp 1E, 7 cán bộ giáo viên, 2 phụ huynh đưa con em đến trường và 199 F2 liên quan.

Theo VTC new đưa tin, Đại diện Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho biết, ngày 23/8, trường Tiểu học Phú Nhuận, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh tổ chức tựu trường cho với học sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022. Đến ngày 25/8, cô N.T.L., giáo viên chủ nhiệm lớp 1E, trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Trường đã nhanh chóng báo cáo nhanh về Sở GD&ĐT để phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện để rà soát, truy vết học sinh, giáo viên, phụ huynh từng tiếp xúc với nữ giáo viên.

Qua xác minh, thời điểm tựu trường, cô L. đã tiếp xúc với 23 học sinh lớp 1E, 7 cán bộ giáo viên, 2 phụ huynh đưa con em đến trường và 199 F2 liên quan.

covid-19
Trường Tiểu học Phú Nhuận (Thanh Hoá) - Ảnh : VTC news

Đến nay, 23 học sinh lớp 1E đã được địa phương cho cách ly tại nhà do các em còn nhỏ tuổi. Trong quá trình cách ly tại nhà, các em được bố trí phòng riêng, có người chăm sóc. Địa phương đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và F2 trên.

Sở đã yêu cầu trường dừng việc tựu trường và dạy học sinh để rà soát, chờ kết quả xét nghiệm các đối tượng F1, F2 liên quan đến cô giáo N.T.L.

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