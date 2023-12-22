Theo đó, ngày 7/12, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, chiều 22/12, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ án xảy ra 13 năm trước tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bộ hài cốt được phát hiện là chị N.T.T (sinh năm 1988, thường trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Gia đình chị N.T.T cho biết, chị N.T.T đã mất tích cách đây 13 năm.

Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tập trung xác minh làm rõ.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự. Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác minh làm rõ.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành - Ảnh: SGGP

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, cũng trong ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ nghi phạm Bùi Trọng Thành (30 tuổi, trú tại xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), để điều tra liên quan đến vụ án bộ hài cốt chị N.T.T được phát hiện tại bể phốt sau nhà ông N.V.Q (bố dượng Thành, ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân).

Thành là con riêng của bà H.T.H (vợ hai của ông N.V.Q). Bản thân nghi phạm không có công ăn việc làm ổn định, lao động tự do. Thời điểm chị N.T.T mất tích (ngày 3/12/2010), Thành lúc đó mới 17 tuổi, vợ chồng ông N.V.Q đang chấp hành án phạt tù và nghi phạm được xác định ở một mình tại ngôi nhà nói trên, ở cuối thôn 5, cách xa khu dân cư và sát với khu vực khai thác đá.

Bùi Trọng Thành chỉ chuyển vào trong nhà mẹ đẻ (nhà bà Hoạt, ở thôn 5) sinh sống được khoảng 3 - 4 năm sau khi ông N.V.Q mãn hạn tù.

Mục đích và động cơ sát hại nạn nhân Thu N.T.T đang được Cơ quan điều tra đấu tranh khai thác đối với Thành.

Nghi phạm sát hại người phụ nữ đi giao gas, sau đó phi tang xác nạn nhân xuống bể phốt sau nhà - Ảnh: Thanh Niên

Theo điều tra, trưa 3/12/2010, chị N.T.T nhận được cuộc điện thoại của khách hàng gọi gas nên đã nhờ mẹ chồng trông cậu con trai 3 tuổi, để chở bình gas đến khu vực nhà ông N.V.Q để giao cho khách và mất tích kể từ đó. Mặc dù đã được người thân cùng chính quyền xã tìm kiếm nhiều ngày nhưng mọi thông tin về chị N.T.T hoàn toàn biệt vô âm tín.

Chiếc xe máy Wave Trung Quốc của chị N.T.T chở gas được người dân trong xã phát hiện tại khu vực cống lấy nước ra vào đầm bên sông Kinh Thầy, cách nhà nạn nhân khoảng 700 m vào ngày hôm sau (4.12.2010).

Đến sáng 7/12/2023, khi ông N.V.Q đi tìm con chó đã phát hiện tại bể phốt sau nhà có một bộ hài cốt người.

Kết quả giám định ADN, Cơ quan điều tra Công an TP.Hải Phòng xác định đó là hài cốt của chị N.T.T. Chị N.T.T bị kẻ thủ ác sát hại, sau đó phi tang xác.