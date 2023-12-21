Công an TP.Thủ Dầu Một có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể bé sơ sinh được đặt trong thùng giấy.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 21/12, Công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiến hành trích xuất camera để điều tra vụ thi thể một trẻ sơ sinh bị bỏ trên đường.

Trưa cùng ngày, trong lúc đi ngang qua khu vực đường Hùng Vương, phường Phú Cường, người dân phát hiện thùng giấy đặt trên vỉa hè.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người lại kiểm tra thì phát hiện thi thể bé trai sơ sinh được cuốn trong một chiếc áo và tấm khăn màu hồng.

Khu vực nơi phát hiện thi thể bé trai nằm gần một ngôi chùa, đông người qua lại. Theo một số nhân chứng, bé trai có dấu hiệu sinh non, nặng khoảng 1 kg.

Dẫn tin từ Dân Việt, nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thùng giấy đựng thi thể bé sơ sinh - Ảnh: Người Lao Động

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể trên là bé trai, có dấu hiệu bị sinh non. Thi thể được quấn trong khăn cùng một bộ quần áo mới. Thùng giấy đựng thi thể để kế bên một thùng rác.

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