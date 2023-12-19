Tìm thấy người bị bê tông vùi lấp trong vụ sập giàn giáo: Phép màu không xảy ra, nạn nhân đã tử vong

Xã hội 19/12/2023 09:26

Nạn nhân là anh B.V.Đ. (SN 1985, trú xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, sáng 19/12, ông Vũ Tuấn Niên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân trong vụ sập giàn giáo, tuy nhiên rất buồn là nạn nhân không qua khỏi.

Tìm thấy người bị bê tông vùi lấp trong vụ sập giàn giáo: Phép màu không xảy ra, nạn nhân đã tử vong - Ảnh 1
Lực lượng cứu nạn cứu hộ cắt bê tông tìm nạn nhân - Ảnh: SGGP

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, Đêm 18/12, gần 50 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Thanh Hóa nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập giàn giáo, xảy ra tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 

Tìm thấy người bị bê tông vùi lấp trong vụ sập giàn giáo: Phép màu không xảy ra, nạn nhân đã tử vong - Ảnh 2
Tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Nạn nhân là anh B.V.Đ. (SN 1985, trú xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Khoảng 17h ngày 18/12, gia đình anh H. (xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống) đổ bê tông trần nhà. Lúc này anh Đ. đang hàn xì tại tầng 1 thì xảy ra sập giàn giáo khiến nạn nhân bị vùi lấp trong khối bê tông. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

 

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