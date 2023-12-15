Bị 'ma men điều khiển', người đàn ông thản nhiên cầm dao chém vợ con thương tích rồi lên giường... đi ngủ

Xã hội 15/12/2023 20:12

Sau khi uống rượu say, người đàn ông hùng hổ dùng dao tấn công vợ và con gái rồi thản nhiên đi ngủ như chưa có gì xảy ra.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Mai Anh Tuấn, để điều tra về tội giết người. Nạn nhân trong vụ trọng án này là vợ và con của Tuấn.

Theo tài liệu điều tra, gần trưa 10/12, sau khi nhậu tại nhà hàng xóm, Tuấn về nhà, thấy vợ là chị ĐTKN, đang nấu ăn trong bếp, nên vào trêu đùa. Bị vợ phản ứng, Tuấn bực tức: “Tao phất cho mày phát bây giờ”.

Chị N thách thức, Tuấn lấy dao chặt xương tấn công vào vùng mặt. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài, kêu cứu hàng xóm. Khi chị ra đến cổng thì con gái 16 tuổi từ trong nhà chạy đến, can ngăn cũng bị kẻ say tấn công. Sau đó, Tuấn bỏ vào nhà, thản nhiên đi ngủ.

Chị N và cháu T được người nhà và hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu với vết thương ở vùng má trái dài 18cm, rộng 7 cm còn cháu T bị thương ở vùng chẩm dài 5 cm.

Bị 'ma men điều khiển', người đàn ông thản nhiên cầm dao chém vợ con thương tích rồi lên giường... đi ngủ - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Giao Thông

Dẫn tin từ báo Giao Thông, ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Hạ Hoà đã chỉ đạo công an xã Đan Hạ nhanh chóng có mặt để phối hợp cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp bao vây không để đối tượng bỏ trốn; đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận khống chế, bắt giữ hung thủ.

Bị 'ma men điều khiển', người đàn ông thản nhiên cầm dao chém vợ con thương tích rồi lên giường... đi ngủ - Ảnh 2
Đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: PLO

Do tính chất của vụ án và thẩm quyền điều tra, công an huyện Hạ Hoà đã bàn giao đối tượng cùng các vật chứng có liên quan cho cơ quan CSĐT, công an tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ án trên là do Tuấn sử dụng rượu, bực tức vì câu nói của chị Ng dẫn đến không kiềm chế được bản thân.

Hiện, cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định.

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