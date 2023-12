Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ nổ do cuốn pháo trái phép.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 14/12, lãnh đạo quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết: Cơ quan công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ tại nhà dân ở phường Tràng Cát, khiến Phạm Mạnh C. (18 tuổi) bị thương và đã tử vong tại viện.

Cụ thể, khoảng 16h chiều 13/12, tại một nhà dân có địa chỉ ở đường Tân Vũ, phường Tràng Cát, đã xảy ra nổ lớn. Sau tiếng nổ, máy tôn của một phần căn nhà bị giật tung, đồ đạc bên trong đổ vỡ.

Hiện trường vụ nổ khiến một thanh niên tử vong - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ VnExpress, người dân tìm thấy C., bị thương ở mặt và tay trái. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, nhưng không qua khỏi.

Công an quận Hải An đang làm rõ sự việc. Nhận định ban đầu vụ nổ do quấn pháo, bởi hiện trường có nhiều mảnh giấy, mùi thuốc pháo.

Hai tháng qua, Hải Phòng xảy ra nhiều vụ nổ nghi do chế tạo pháo trái phép. Ngày 4/11, người đàn ông ở huyện An Lão tử vong với thi thể không nguyên vẹn. Ngày 1/12, vụ nổ nghi do quấn pháo ở huyện Vĩnh Bảo làm hai người trọng thương.

Việt Nam cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ (trừ pháo hoa và thuốc làm pháo hoa) từ ngày 1/1/1995.

Vợ dùng điếu cày phang mạnh vào bàn nhậu của chồng, bạn nhậu ẩu đả khiến 1 người phải nhập viện khâu 17 mũi Nhóm người đàn ông 6 người đang ngồi trên bàn nhậu thì một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện. Chị này to tiếng quát mắng, rồi cầm lấy chiếc điếu cày gần đó, đập liên tục lên xuống bàn khiến những người trong cuộc gần như "đứng hình".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuon-phao-trai-phep-tai-nha-nam-thanh-nien-18-tuoi-tu-vong-sau-tieng-no-vang-troi-637527.html