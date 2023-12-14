Cuốn pháo trái phép tại nhà, nam thanh niên 18 tuổi tử vong sau tiếng nổ 'vang trời'

Xã hội 14/12/2023 10:07

Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ nổ do cuốn pháo trái phép.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 14/12, lãnh đạo quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết: Cơ quan công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ tại nhà dân ở phường Tràng Cát, khiến Phạm Mạnh C. (18 tuổi) bị thương và đã tử vong tại viện.

Cụ thể, khoảng 16h chiều 13/12, tại một nhà dân có địa chỉ ở đường Tân Vũ, phường Tràng Cát, đã xảy ra nổ lớn. Sau tiếng nổ, máy tôn của một phần căn nhà bị giật tung, đồ đạc bên trong đổ vỡ.

Cuốn pháo trái phép tại nhà, nam thanh niên 18 tuổi tử vong sau tiếng nổ 'vang trời' - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ khiến một thanh niên tử vong - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ VnExpress, người dân tìm thấy C., bị thương ở mặt và tay trái. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, nhưng không qua khỏi.

Công an quận Hải An đang làm rõ sự việc. Nhận định ban đầu vụ nổ do quấn pháo, bởi hiện trường có nhiều mảnh giấy, mùi thuốc pháo.

Hai tháng qua, Hải Phòng xảy ra nhiều vụ nổ nghi do chế tạo pháo trái phép. Ngày 4/11, người đàn ông ở huyện An Lão tử vong với thi thể không nguyên vẹn. Ngày 1/12, vụ nổ nghi do quấn pháo ở huyện Vĩnh Bảo làm hai người trọng thương.

Việt Nam cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ (trừ pháo hoa và thuốc làm pháo hoa) từ ngày 1/1/1995.

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