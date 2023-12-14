Vợ dùng điếu cày phang mạnh vào bàn nhậu của chồng, bạn nhậu ẩu đả khiến 1 người phải nhập viện khâu 17 mũi

Xã hội 14/12/2023 09:55

Nhóm người đàn ông 6 người đang ngồi trên bàn nhậu thì một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện. Chị này to tiếng quát mắng, rồi cầm lấy chiếc điếu cày gần đó, đập liên tục lên xuống bàn khiến những người trong cuộc gần như "đứng hình".

Theo thông tin từ Tri thức và Cuộc sống, clip ghi lại vụ việc xảy ra tại quán một quán ăn ở Sơn Dương, Tuyên Quang đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Cụ thể, camera an ninh ghi lại, khoảng 20h36’ ngày 12/10, nhóm người đàn ông 6 người đang ngồi trên bàn nhậu thì một người phụ nữ mặc áo hồng bất ngờ xuất hiện. 

Chị này to tiếng quát mắng, rồi cầm lấy chiếc điếu cày gần đó, đập liên tục lên xuống bàn khiến những người trong cuộc ngỡ ngàng. Trước hành động của người phụ nữ, người đàn ông mặc áo xanh đứng bật dậy, cầm cốc đập mạnh vào người áo đen ngồi cạnh. Tất cả những người có mặt đều lao vào cuộc hỗn chiến không rõ nguyên nhân, người thì hung hăng đáp trả, người thì cố căn ngăn nhưng bất thành.

Vợ dùng điếu cày phang mạnh vào bàn nhậu của chồng, bạn nhậu ẩu đả khiến 1 người phải nhập viện khâu 17 mũi - Ảnh 1
Người phụ nữ áo hồng cầm điếu cày phang mạnh vào bàn nhậu - Ảnh cắt từ clip 

Liên quan đến vụ việc, dẫn từ Người Đưa Tin, anh P.D (hiện đang sống tại Tuyên Quang) cho biết, người đàn ông áo đen bị đánh trong đoạn clip là em họ, tên C. (32 tuổi, ở Tuyên Quang). Người phụ nữ cầm điếu cày tên L. - là vợ của một người trong nhóm nhậu. 

Theo lời anh P.D, anh C. có quen biết với một người trong nhóm nhậu và được mời đến quán ăn cơm. Anh C. vừa ngồi được khoảng 15 phút thì thấy chị L. xông vào quán tìm chồng. Cảnh tượng sau đó diễn ra như trong clip.

Anh P.D chia sẻ, trong khi em anh chưa kịp nói câu nào thì bị anh trai của L. (mặc áo xanh) cầm cốc đập vào đầu. Nguyên nhân dẫn tới hành động này vẫn khiến chính những người trong cuộc không rõ.

Vợ dùng điếu cày phang mạnh vào bàn nhậu của chồng, bạn nhậu ẩu đả khiến 1 người phải nhập viện khâu 17 mũi - Ảnh 2
Một người nhập viện khâu 17 mũi - Ảnh: Người Đưa Tin 

Ngay sau vụ việc, người nhà đã đưa C. đi cấp cứu ở viện. Thanh niên này được chẩn đoán chấn thương sọ não, khâu 17 mũi. Hiện gia đình anh C. đã làm đơn, báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

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