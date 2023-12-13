Người dân đi ngang qua bãi đất trống, nơi có căn nhà bỏ hoang gần đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện có mùi lạ nên đã đi tới kiểm tra. Vào trong căn nhà hoang này, người dân tá hỏa phát hiện có 1 thi thể người đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 14/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ thi thể được phát hiện tại một căn nhà bỏ hoang.

Theo đó, vào tối 13/12, người dân đi ngang qua bãi đất trống, nơi có căn nhà bỏ hoang gần đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện có mùi lạ nên đã đi tới kiểm tra. Vào trong căn nhà hoang này, người dân tá hỏa phát hiện có 1 thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Họ sau đó đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, ngay sau đó, công an có mặt phong toả hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Ghi nhận ban đầu nạn nhân là nam giới, mặc quần jean lửng, không mặc áo, đôi dép màu trắng có hình Doraemon, trên người có nhiều hình xăm, ước tính đã chết được khoảng 2-3 ngày, thi thể đang phân huỷ.

Hiện trường là nơi hoang vắng, ít người qua lại - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tới 22 giờ, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Công an đang điều tra nguyên nhân đồng thời xác minh danh tính tử thi này.

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