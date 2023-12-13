Bình Dương: Phát hiện mùi lạ từ căn nhà hoang, người dân bàng hoàng nhìn thấy thi thể đang trong quá trình phân hủy

Xã hội 13/12/2023 09:51

Người dân đi ngang qua bãi đất trống, nơi có căn nhà bỏ hoang gần đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện có mùi lạ nên đã đi tới kiểm tra. Vào trong căn nhà hoang này, người dân tá hỏa phát hiện có 1 thi thể người đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 14/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ thi thể được phát hiện tại một căn nhà bỏ hoang.

Theo đó, vào tối 13/12, người dân đi ngang qua bãi đất trống, nơi có căn nhà bỏ hoang gần đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện có mùi lạ nên đã đi tới kiểm tra. Vào trong căn nhà hoang này, người dân tá hỏa phát hiện có 1 thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Họ sau đó đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Bình Dương: Phát hiện mùi lạ từ căn nhà hoang, người dân bàng hoàng nhìn thấy thi thể đang trong quá trình phân hủy - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, ngay sau đó, công an có mặt phong toả hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Ghi nhận ban đầu nạn nhân là nam giới, mặc quần jean lửng, không mặc áo, đôi dép màu trắng có hình Doraemon, trên người có nhiều hình xăm, ước tính đã chết được khoảng 2-3 ngày, thi thể đang phân huỷ.

Bình Dương: Phát hiện mùi lạ từ căn nhà hoang, người dân bàng hoàng nhìn thấy thi thể đang trong quá trình phân hủy - Ảnh 2
Hiện trường là nơi hoang vắng, ít người qua lại - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tới 22 giờ, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Công an đang điều tra nguyên nhân đồng thời xác minh danh tính tử thi này.

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Hơn chục người trong nhà khi thấy lửa bốc cao, khói tỏa mạnh tại khu vực cầu thang bộ đã leo ra cửa sổ, nhảy xuống chỗ phơi đồ của căn bên cạnh để thoát ra ngoài.

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