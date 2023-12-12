Nghi ngờ vì giận chồng, người phụ nữ sát hại con trai rồi cắt cổ tay tự tử ngay trong đêm

Xã hội 12/12/2023 13:09

Một số người dân cho biết, trước đó hai vợ chồng đã xảy ra cãi nhau. Mọi người nghi ngờ vì giận chồng, chị đã sát hại con rồi tự tử.

Dẫn tin từ VietNamNet, sáng nay (12/12), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Thuận An điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông ở Bình Dương phát hiện vợ chảy nhiều máu ở cổ tay, bên cạnh là con trai 1 tuổi nằm bất động, toàn thân tím tái.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, chồng chị N.T.P (SN 1989, quê Bến Tre, ngụ phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) ngủ dậy thì thấy vợ mình chảy nhiều máu ở cổ tay.

Nghi ngờ vì giận chồng, người phụ nữ sát hại con trai rồi cắt cổ tay tự tử ngay trong đêm - Ảnh 1
Nạn nhân được cấp cứu tại Phòng khám Medic Miền Đông - Ảnh: Dân Trí 

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đang bối rối, hoảng sợ thì người chồng tiếp tục phát hiện con trai 1 tuổi nằm bất động trên giường, cơ thể tím tái.

Người chồng hô hoán và nhờ người dân gọi xe đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên bé trai đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Một số người dân cho biết, trước đó hai vợ chồng chị P đã xảy ra cãi nhau. Mọi người nghi ngờ vì giận chồng, chị P đã sát hại con rồi tự tử.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn chưa cung cấp thông tin về vụ việc này.

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