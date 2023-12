Chứng kiến cảnh đau lòng, người cha ngất xỉu.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, tối 11/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một bé gái 15 tuổi được cha ruột phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ.​

Cụ thể, một người đàn ông quê An Giang đi làm về phòng trọ trong hẻm trên đường 22 tháng 12, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tại đây người đàn ông không thấy con gái Lê Ngọc Mỹ T (15 tuổi) đâu nên lên gác tìm thì phát hiện con gái đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù cột vào mái la-phông. Chứng kiến cảnh đau lòng, người cha cũng ngất xỉu.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Được biết bé T mới được gia đình dẫn từ quê An Giang lên Bình Dương được khoảng 10 ngày.

Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường - Ảnh: báo Giao Thông

Hằng ngày T ở phòng trọ và đưa đón em nhỏ đi học. Cách đây vài hôm, T bỏ về An Giang nên người cha về quê dẫn em lên lại trên Bình Dương.

Buổi chiều, sau khi đón e đi học về, người em chơi ở dưới còn T lên gác treo cổ.

Qua kiểm tra tin nhắn điện thoại cũng như lời khai từ gia đình, nguyên nhân có thể do T buồn chuyện tình cảm.

Hiện, vụ việc đang được làm rõ.

