Người đàn ông tử vong dưới giếng nước, có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm

Xã hội 14/12/2023 12:24

Người dân thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chính phát hiện ông N.V.D (52 tuổi) bị rơi xuống giếng nước sâu trong vườn nên trình báo với cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 14/12, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) xác nhận, một người đàn ông vừa được phát hiện tử vong dưới giếng sâu.

Thông tin ban đầu, tối 13/12, người dân thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chính phát hiện ông N.V.D (52 tuổi) bị rơi xuống giếng nước sâu trong vườn nên trình báo với cơ quan chức năng.

Người đàn ông tử vong dưới giếng nước, có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm - Ảnh 1
Người đàn ông được phát hiện tử vong dưới giếng - Ảnh: PLO

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận được thông tin, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến hơn 23 giờ 30 tối 13/12, nạn nhân được đưa lên khỏi giếng nhưng đã tử vong.

Người đàn ông tử vong dưới giếng nước, có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Lãnh đạo UBND xã Cam Chính cho biết ông D sống một mình tại địa phương, trước khi xảy ra sự việc có một số biểu hiện nghi trầm cảm.

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Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ nổ do cuốn pháo trái phép.

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