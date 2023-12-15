Mẹ sát hại con 1 tuổi rồi tự tử bất thành: Khai nhận do giận chồng

Xã hội 15/12/2023 12:50

Rạng sáng 12/12, người phụ nữ thức dậy dùng gối đè lên mặt đứa con trai 1 tuổi đang ngủ cùng mình cho đến khi bé tắt thở, không còn cựa quậy.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Thị Phúc (SN 1989, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Phúc khai, sống chung với chồng và hai con ở nhà trọ nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương). Vì buồn chuyện gia đình, trước đó có cãi nhau với chồng, trong lúc tức giận, Phúc đã nảy sinh ý định sẽ giết chết con rồi tự tử.

Rạng sáng 12/12, Phúc thức dậy dùng gối đè lên mặt đứa con trai 1 tuổi đang ngủ cùng mình.

Khi con không còn cựa quậy, Phúc cắt cổ tay để tự tử. Nghe tiếng động, chồng Phúc (ngủ phòng riêng) ra xem thì phát hiện sự việc nên đã hô hoán và nhờ người xung quanh gọi xe đưa vợ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong, còn Phúc chỉ bị thương nhẹ và ra viện sau đó.

Mẹ sát hại con 1 tuổi rồi tự tử bất thành: Khai nhận do giận chồng - Ảnh 1
Người mẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin trước đó, theo Người lao động, ngày 12/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ người mẹ nghi sát hại con rồi tự tử bất thành.

Nạn nhân tử vong được xác định là bé trai L.N.G.H. (gần 1 tuổi), còn người mẹ tên Nguyễn Thị Phúc (34 tuổi, ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, ông L.V.V. (35 tuổi, chồng bà Phúc) ngủ dậy thì tá hỏa phát hiện vợ bị thương ở cổ tay, trong khi đó bé H. nằm bất tỉnh trên giường ngủ.

Ông V. đã tri hô và nhanh chóng đưa 2 mẹ con đi cấp cứu nhưng bé H. đã tử vong, riêng bà Phúc được cấp cứu kịp. 

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Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ nổ do cuốn pháo trái phép.

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