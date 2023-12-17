Hai học sinh lớp 9 xảy ra mâu thuẫn, 1 em bị bố của bạn đánh đến nhập viện, người nhiều thương tích

Xã hội 17/12/2023 09:18

Theo hồ sơ bệnh án, nam sinh bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

Theo thông tin từ Người lao động, sáng 17/12, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã có văn bản báo cáo việc ông Phan Thượng Mỹ có hành vi đánh đập em Lâm Gia K (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Thị trấn La Hà) đến Công an thị trấn La Hà để điều tra, xử lý.

Theo lời kể của ông Lâm Văn Lượng (ở tổ 2, thị trấn La Hà – cha của học sinh bị đánh), khoảng 11 giờ 30 ngày 8/12, con trai ông là Lâm Gia K. vừa chạy xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800m thì bị ông Phan Thượng Mỹ từ phía sau áp sát, đe dọa và đánh đập cháu Kh.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera của người dân, ông Mỹ và cháu K. dừng lại nói chuyện khoảng 30 giây. Sau đó ông Mỹ lao vào đánh, cháu K. phản kháng thì ông Mỹ dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối đánh vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể.

Hai học sinh lớp 9 xảy ra mâu thuẫn, 1 em bị bố của bạn đánh đến nhập viện, người nhiều thương tích - Ảnh 1
Học sinh lớp 9 bị cha của bạn đánh nhập viện - Ảnh: PLO

Đánh xong, ông Mỹ bỏ đi, cháu K. ngồi xuống nền đường, một lúc sau đứng dậy. Người dân khu vực biết chuyện đến thăm hỏi và hỗ trợ liên hệ gia đình đưa cháu Kh. đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa điều trị.

Ông Lâm Văn Lượng cho biết khi đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, con trai ông nôn ói, chảy máu mũi. Thấy chuyển biến nặng, các y bác sĩ đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, theo hồ sơ bệnh án, K bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu K bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

Ngoài ra, cháu K bị bể một chiếc răng, đau quai hàm, phải nằm điều trị tại bệnh viện bốn ngày. Sắp đến kỳ thi nên ông Lượng xin cho cháu K về nhà ôn thi, tiếp tục điều trị tại nhà.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Lượng đã làm đơn trình báo gửi Công an huyện Tư Nghĩa và Điện lực huyện Tư Nghĩa (nơi ông M công tác).

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa cho biết, phía nhà trường đã mời hai phụ huynh của hai em học sinh lên làm việc, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an thị trấn La Hà để điều tra, xử lý.

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