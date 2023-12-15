Góc 'con nhà người ta': Nữ sinh chuyên Ngoại ngữ trúng tuyển Đại học Harvard, áp lực vì anh trai cũng từng đỗ học bổng trường top

Xã hội 15/12/2023 19:46

Ấp ủ đi du học từ sớm, Tuệ Chi nói mình được truyền cảm hứng từ anh trai. Anh của Chi là Lê Mạnh Linh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Cách đây 6 năm, Linh trúng tuyển vào cả 3 trường trong khối Ivy League.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 15/12, Lê Tuệ Chi, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội), vỡ òa khi nhận được thư báo trúng tuyển của Đại học Harvard. Đây là ngôi trường duy nhất Chi nộp vào trong đợt tuyển sinh sớm, nhưng sẵn sàng cấp cho em học bổng 100%.

“Nhìn thấy chữ chúc mừng, em kiểm tra lại nhiều lần xem có đúng hay không. Thực tế, việc trượt Harvard là điều bình thường nên em đã chuẩn bị tinh thần rất thoải mái nếu trượt”.

Ấp ủ đi du học từ sớm, Tuệ Chi nói mình được truyền cảm hứng từ anh trai. Anh của Chi là Lê Mạnh Linh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Cách đây 6 năm, Linh trúng tuyển vào cả 3 trường trong khối Ivy League. Sau đó, em lựa chọn theo học tại Đại học Yale – ngôi trường luôn nằm trong top các đại học thế giới. Hiện tại Linh đã tốt nghiệp và đang công tác tại Mỹ.

Dẫu ở xa, khi biết em gái có mong muốn vào đại học Mỹ, hai anh em vẫn thường xuyên trao đổi với nhau qua hình thức online.

Góc 'con nhà người ta': Nữ sinh chuyên Ngoại ngữ trúng tuyển Đại học Harvard, áp lực vì anh trai cũng từng đỗ học bổng trường top - Ảnh 1
Lê Tuệ Chi, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Ảnh: VietNamNet

Theo Tuệ Chi, hai anh em có nhiều nét tính cách khá khác biệt. Kể từ cấp 1 theo học tại Trường Tiểu học Kim Liên hay khi lên cấp 2 học ở Trường THCS Cầu Giấy, Chi không tham gia bất cứ cuộc thi học tập nào. Nhưng em lại rất hứng thú với các hoạt động ngoại khóa như ca hát, nhảy múa.

Trái ngược, anh trai Chi rất giỏi trong lĩnh vực học thuật, từng giành nhiều thành tích, giải thưởng ở các cuộc thi.

“Nhiều người nói có anh trai như vậy chắc em áp lực lắm, nhưng em lại thấy rất vui và tự hào. Em hiếm khi so sánh mình với ai vì nghĩ mỗi người sẽ có một thế mạnh”.

Dẫn tin từ Dân Trí,chia sẻ về cô học trò nhỏ Tuệ Chi, cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ cho biết, cô từng có 2 năm chủ nhiệm lớp của em. Đây là học sinh có cá tính riêng biệt. Cô rất ấn tượng với nữ sinh này bởi trong một lớp vốn đã rất xuất sắc, Chi còn xuất sắc hơn.

"Tuệ Chi mộc mạc, thông minh, khiêm tốn, giản dị, hồn nhiên. Có lẽ bài luận của Chi được viết bằng cả trái tim nên có thể đó là một phần lý do khiến Harvard lựa chọn em", cô Chi cho hay.

Cũng theo Phó Hiệu trưởng nhà trường, Tuệ Chi không những học giỏi mà rất tự tin, nhiều tài lẻ như làm phim, làm diễn viên cho các tiểu phẩm… Cô trò nhà trường rất đỗi tự hào về nữ sinh này!

Góc 'con nhà người ta': Nữ sinh chuyên Ngoại ngữ trúng tuyển Đại học Harvard, áp lực vì anh trai cũng từng đỗ học bổng trường top - Ảnh 2
Cô Đỗ Thị Ngọc Chi (bên trái), Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ và cô trò cưng - Ảnh: Dân Trí

Biết con trúng tuyển vào Đại học Harvard, chị Phạm Thị Hạnh, mẹ của Chi, không giấu được nỗi xúc động. Chị cho biết trên hành trình học tập của các con, mẹ chỉ đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ.

“Các con đều rất có ý thức, luôn chỉn chu trong học hành và sớm có định hướng tự lo cho bản thân. Việc đi du học cũng là các con tự tìm hiểu. Khi Mạnh Linh đi Mỹ, Tuệ Chi cũng nhìn anh và nói gắng quyết tâm du học”.

Ban đầu, chị Hạnh cũng lo Chi sẽ gặp áp lực, nhưng may mắn Chi rất “hồn nhiên”, thường xuyên liên hệ với anh để được giúp đỡ. Với Chi, em nói bản thân may mắn vì trên hành trình học tập luôn có gia đình, thầy cô, đặc biệt là các thầy cô của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đồng hành, hỗ trợ. Ngoài ra, người ảnh hưởng lớn nhất tới em chính là anh trai.

“Từ lớp 1 em không đi học thêm đâu mà đều do anh hướng dẫn. Thậm chí, em từng bị anh đánh đòn vì chuyện bài vở. Lớn hơn, hai anh em thường xuyên nói chuyện, bình luận với nhau về các vấn đề xã hội, vì thế đôi khi có những góc nhìn và suy nghĩ khá tương đồng. Có thể nói, hành trình đến được Harvard của em luôn có bóng dáng anh”, Chi chia sẻ.

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Từ khóa:   ĐH Harvard tin xã hội tin tức đời sống

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