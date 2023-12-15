Giá vàng hôm nay 15/12/2023 vẫn trong 'cơn sốt’: Tăng sốc, vượt ngưỡng 74 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay vẫn cùng chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp đà tăng sốc vượt ngưỡng 74 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ VietNamNet, đầu giờ sáng 15/12, giá vàng 9999 của SJC hôm nay không đổi so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h35' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết vào lúc 8h34' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 15/12 - Ảnh: VietNamNet

Chốt phiên 14/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 73,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 73,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

DOJI Hà Nội niêm yết ở mức 73,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74,3 triệu đồng/lượng (bán ra). DOJI TP.HCM mua vàng SJC ở mức 73,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 74,3 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 15/12/2023 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.882 đồng/USD, giảm 63 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (15/12) được niêm yết ở mức 24.050 đồng/USD (mua vào) và 24.420 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, giá vàng trong nước tăng theo thế giới. Kim loại quý quốc tế đột ngột tăng 58 USD/ounce lên 2.038 USD/ounce. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tháng 12 ở mức 5,25 - 5,5% nhưng đưa ra tín hiệu sẽ giảm lãi suất trong năm 2024. Điều này khiến USD giảm mạnh đã hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước không nhanh bằng quốc tế làm rút ngắn mức đắt đỏ. Giá vàng miếng SJC cao hơn quốc tế còn 14,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 1,8 triệu đồng/lượng.

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