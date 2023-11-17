Giá vàng trong nước "nhảy vọt", vàng nhẫn 60 triệu đồng/lượng cao nhất trong lịch sử

Đời sống 17/11/2023 10:32

Giá vàng﻿ được dự báo sẽ tăng mạnh, có thể lên mức gần 90 triệu đồng/lượng?

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, 9 giờ 30 ngày 17-11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC mua vào 69,9 triệu đồng/lượng, bán ra 70,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được công ty SJC giao dịch mua vào 59,1 triệu đồng/lượng, bán ra 60,1 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 350.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch vàng nhẫn thấp hơn nhưng cũng chạm mốc 60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, và mua vào ở mức 58,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước 'nhảy vọt', vàng nhẫn 60 triệu đồng/lượng cao nhất trong lịch sử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Thời Báo Tài Chính Việt Nam, hiện giá cụ thể của các thương hiệu như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội niêm yết ở mốc 69,8 – 70,62 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng 9999 của Tập đoàn DOJI ở mốc 60,65 – 70,45 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng PNJ niêm yết ở mốc 69,7 – 70,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng JSC của Vietinbank Gold niêm yết ở mốc 69,7 – 70,52 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mốc 69,8 – 70,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), thương hiệu này điều chỉnh tăng 40 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng không đổi ở chiều bán ra.

Vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Mi Hồng niêm yết ở mốc 69,9 – 70,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), thương hiệu này điều chỉnh giảm tới 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng chỉ giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC được thương hiệu này niêm yết ở mốc 69,8 – 70,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 40 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và không đổi ở chiều bán ra.

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