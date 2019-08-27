Người thân đau đớn phát hiện 3 đứa trẻ tử vong dưới ao sau ngày đầu nhập học

Xã hội 27/08/2019 10:32

Sau buổi học đầu tiên, 3 em nhỏ trốn gia đình đi tắm ao và bị đuối nước thương tâm. Trong 3 nạn nhân, có 2 em là chị em ruột.

Sáng nay (27/8), trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Na Son (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Theo đó, các nạn nhân được xác định là L.T.B (sinh năm 2014), L.T.T.M (sinh năm 2016), L.V.V (sinh năm 2016), cả 3 cùng trú tại bản Sư Lư 2, xã Na Son. Trong đó, B. và M. là hai chị em ruột.

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Hiện trường 3 đứa trẻ đuối nước thương tâm - Ảnh: Internet

Được biết, sáng qua (26/8) các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn vừa bước vào năm học mới. Buổi trưa, 3 em được người thân đưa về nhà ăn cơm và ngủ trưa. Trong lúc ở nhà, nhân lúc mọi người không chú ý, cả ba trốn ra ao gần đó để tắm, không may bị đuối nước.

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người nhà không thấy các bé nên đi tìm. Khi tìm đến khu vực ao, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể của V. và M. nổi trên mặt ao. Sau một hồi tìm kiếm, người dân tìm được thêm thi thể bé B. Ngay sau đó, người nhà đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. 

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ trẻ em đuối nước, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh. Cách đây không lâu, tại Khánh Hòa cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 4 đứa trẻ tử vong.

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Người thân khóc ngất bên thi thể những đứa trẻ tội nghiệp - Ảnh: Internet

Theo đó, vào chiều 17/7, 5 đứa trẻ rủ nhau ra ao trước nhà chơi đùa thì không may bị trượt chân xuống ao. Người dân xung quanh chỉ cứu được một bé, còn 4 bé tử vong.

Xót cảnh người thân đau đớn, thẫn thờ bên thi thể 4 nam sinh chết đuối ở Mũi Né

Xót cảnh người thân đau đớn, thẫn thờ bên thi thể 4 nam sinh chết đuối ở Mũi Né

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nam sinh bị sóng nhấn chìm ở Mũi Né, giao cho gia đình đưa về an táng.

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Từ khóa:   trẻ em đuối nước Điện Biên

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