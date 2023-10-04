Người phụ nữ U40 đã khai nhận nguyên do xuống tay 90 nhát dao sát hại cô gái ở Thủ Đức, chồng mang quần áo dính máu đi đốt, giúp vợ phi tang

Xã hội 04/10/2023 15:32

Ngày 4/10, các cơ quan tố tụng TP Thủ Đức vẫn đang gia hạn giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) do có hành vi giết người và cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, công an cũng đang tạm giữ chồng Dung vì không tố giác tội phạm.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, bước đầu Dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị H.T.T.T. (SN 1996, quê Bến Lức, Long An). Gia đình chị T. là chủ sạp bán rau củ quả trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Người phụ nữ U40 đã khai nhận nguyên do xuống tay 90 nhát dao sát hại cô gái ở Thủ Đức, chồng mang quần áo dính máu đi đốt, giúp vợ phi tang - Ảnh 1
Kẻ thủ ác ra tay tàn nhẫn khiến cô gái trẻ tử vong với 90 nhát dao - Ảnh: Người Lao Động

 

Do người Dung dính máu và sình lầy khi vật lộn với chị T. ở bãi xe nên Dung tắm gội sạch. Chồng Dung biết Dung dùng dao tấn công người khác nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt.

Gia đình nạn nhân bác bỏ thông tin cả hai nợ nần nhau và khẳng định Dung cũng không nợ tiền rau củ quả, như thông tin trên mạng xã hội. Chiếc xe tay ga mà camera ghi lại khi Dung rời đi cũng là xe của Dung.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để chuyển Công an TP HCM tiếp tục điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, khoảng 11h20 ngày 30/9, chị T. làm nghề bán rau củ trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đi cùng xe máy với Dung vào bãi xe sau chợ đầu mối, phường Tam Bình, TP Thủ Đức đứng nói chuyện. Tại đây, Dung bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người ra đâm chị T. nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người phụ nữ U40 đã khai nhận nguyên do xuống tay 90 nhát dao sát hại cô gái ở Thủ Đức, chồng mang quần áo dính máu đi đốt, giúp vợ phi tang - Ảnh 2
Dung dùng dao sát hại dã man nạn nhân ở bãi xe sau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong lúc Dung rút dao đâm nạn nhân và giằng co, có một người đàn ông đứng gần chứng kiến nhưng sau đó bỏ đi.

Sau đó, Dung lấy điện thoại, một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng, một bộ lắc bằng kim loại màu vàng, một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và một ví tiền chứa khoảng 15 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe máy rời đi.

Sau hai giờ gây án, Dung bị các trinh sát Công an TP Thủ Đức cùng Công an phường Tam Bình bắt giữ tại nơi ở.

 

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Sáng 2/10, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ chị H.T.T.T (26 tuổi, ngụ quận 12) bị sát hại ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

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