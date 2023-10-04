Vụ giáo viên mầm non dúi đầu, bóp miệng bé gái 14 tháng tuổi: Chính thức đóng cửa cơ sở mầm non

UBND thị trấn Trâu Quỳ cũng đã có thông báo về việc dừng hoạt động đón nhận trẻ đối với cơ sở hoạt động không phép Ngôi Sao Nhỏ.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 4/10, bà Phạm Thị Hải Yến - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị đề nghị UBND thị trấn Trâu Quỳ ra văn bản đóng cửa cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) hoạt động trái phép. Đây cũng là nơi có giáo viên dúi đầu, bóp miệng trẻ 14 tháng tuổi gây phẫn nộ,

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo dúi đầu, bóp miệng bé gái đang khóc lớn, bên cạnh là giáo viên khác ngồi thờ ơ chứng kiến toàn bộ sự việc.

Sau khi cơ sở này bị đóng cửa, các trẻ đang học tại đây sẽ được chuyển sang học tại trường Mầm non trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, hoặc theo nguyện vọng của phụ huynh.

Chiều 3/10, ông Hoàng Việt Cường, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, sự việc trên xảy ra tại lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mầm non Ngôi sao nhỏ - Little Star Preschool ở khu đô thị thị trấn Trâu Quỳ.

Đơn vị đã cử cán bộ trực tiếp xuống làm việc với cơ sở mầm non này sáng cùng ngày.

Cũng theo ông Cường, qua kiểm tra, cơ sở mầm non này hoạt động tự phát, chưa được cấp phép. Phòng đã chuyển vụ việc đến UBND thị trấn Trâu Quỳ để làm rõ, xử lý.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ngắn ghi lại hình ảnh bé gái khóc lớn bên cạnh hai cô giáo ngồi trông nom. Bé gái khóc nhưng nữ giáo viên không dỗ dành mà quát mắng, đồng thời lấy tay dúi vào trán khiến bé suýt ngã. Tiếp đó, cô giáo này tiếp tục bóp miệng rồi nói "gào cái mồm ra này, các cô sợ này, gào to lên". Trong khi đó, một giáo viên ngồi ngay cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản.

Chị H., mẹ của bé gái (bé Ghẹ) trong đoạn clip cho biết, sự việc xảy ra từ cuối tháng 8/2023 khi biết sự việc xảy ra tới hiện tại là tháng 10/2023 gia đình đã không dưới 5 lần tới nhà trường làm việc với cô giáo hiệu trưởng hỏi về sự việc nhưng đều nhận được câu trả lời là không hề có chuyện này xảy ra tại nhà trường.

Đêm 13/9, chị H. nhận được đoạn clip bé Ghẹ bị cô giáo ấn trán, bóp miệng từ một tài khoản xin được giấu tên. Hôm sau, vợ chồng chị H. quay lại trường để đối chất với hiệu trưởng nhà trường. Tối hôm đó, giáo viên bóp miệng bé gái trong clip gọi điện cho chị H. để nói xin lỗi.

“May sao gặp người có tấm lòng tốt quay lại video này. Và khi mình xem video thì thực sự quá bức xúc mình chưa bao giờ dám nghĩ một nơi mình tin tưởng trao con cho nhà trường mà con mình bị bạo hành không thương tiếc cả thể chất và tinh thần”- mẹ em bé chia sẻ.

Chị H. cho biết thêm, hiện gia đình đã báo cáo sự việc lên Công an và UBND thị trấn Trâu Quỳ với mong muốn đòi lại công bằng cho con gái.