Người phụ nữ ở Quảng Nam tử vong bên đường sau cuộc giằng co với hàng xóm

Xã hội 24/05/2023 17:34

Sau khi cuộc giằng co với hàng xóm, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam được phát hiện nằm tử vong bên đường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 24/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến cái chết của một người phụ nữ trên địa bàn. 

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 23/5, tại tổ 11 (thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), gặp bà Phạm Thị T. (SN 1983) đi làm đồng về, bà Lê Thị T. (SN 1970, trú cùng thôn Đại Lộc) cầm cuốc đẩy bà Tuyền do có mâu thuẫn từ trước nhưng không gây thương tích gì.

Sau đó, chồng bà Phạm Thị T. đến giật cuốc đòi đánh bà Lê Thị T. nhưng bà Phạm Thị T. can ngăn và cả 3 người ra về. Khoảng 15 phút sau, bà Phạm Thị T. phát hiện bà Lê Thị T. nằm bất tỉnh bên mép đường gần địa chỉ trên nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Người phụ nữ ở Quảng Nam tử vong bên đường sau cuộc giằng co với hàng xóm - Ảnh 1
Bà Lê Thị T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định, bà Lê Thị T. chết do nhồi máu cơ tim, không có tác động ngoại lực.

Học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong bất thường sau khi biểu diễn văn nghệ ở trường

Học sinh lớp 4 ở Hải Dương tử vong bất thường sau khi biểu diễn văn nghệ ở trường

Sau 19 ngày điều trị tại bệnh viện, một học sinh lớp 4 ngất xỉu sau khi diễn văn nghệ ở trường tại TP. Hải Dương đã không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong người phụ nữ tử vong tử vong ở Quảng Nam tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt