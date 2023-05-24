Sau khi cuộc giằng co với hàng xóm, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam được phát hiện nằm tử vong bên đường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 24/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến cái chết của một người phụ nữ trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 23/5, tại tổ 11 (thôn Đại Lộc, xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), gặp bà Phạm Thị T. (SN 1983) đi làm đồng về, bà Lê Thị T. (SN 1970, trú cùng thôn Đại Lộc) cầm cuốc đẩy bà Tuyền do có mâu thuẫn từ trước nhưng không gây thương tích gì.

Sau đó, chồng bà Phạm Thị T. đến giật cuốc đòi đánh bà Lê Thị T. nhưng bà Phạm Thị T. can ngăn và cả 3 người ra về. Khoảng 15 phút sau, bà Phạm Thị T. phát hiện bà Lê Thị T. nằm bất tỉnh bên mép đường gần địa chỉ trên nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Bà Lê Thị T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm pháp y xác định, bà Lê Thị T. chết do nhồi máu cơ tim, không có tác động ngoại lực.

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