Người mẹ ở Hà Nội 'sôi máu' khi cô giáo lớp học thêm bảo con trai 'đánh vào mồm' con mình vì nói chuyện trong lớp

Xã hội 15/04/2021 15:16

Mới đây, trên mạng xã hội lại được dịp xôn xao khi một người mẹ ở Hà Nội đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc cho con đi học thêm tiền lớp 1. Vụ việc không dừng lại đó khi người mẹ phát hiện cô giáo dạy thêm cho con trai cô đánh con mình vì nói chuyện trong lớp.

Người mẹ trên là chị K.C.H.. Vì muốn con theo kịp bạn bè nên chị đã cho con đi học thêm một lớp tiền tiểu học. Thế nhưng, sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi chị H. phát hiện con mình bị con trai cô giáo "đánh vào mồm" vì nói chuyện trong lớp và theo như lời con trai cô giáo nói thì "mẹ con cho con đấm vào mồm em" khiến chị H. rất bức xúc.

cho con di hoc
Bài đăng của chị K.C.H - Ảnh: Chụp màn hình

Người mẹ này đã vô cùng bức xúc khi biết con mình bị đánh và phương thức giáo dục con trẻ không đúng cách của cô giáo nên đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Toàn bộ bài đăng của chị H. như sau: "Mình quyết định công khai tên cô vì mình không muốn ở lớp các con cũng bị kiểu "Con còn nói chuyện là cô cho bạn ABC đấm vào mồm con đấy". Mình không muốn trường học thành sàn đấm bốc. 

Cô Phạm Thị B.H, dạy lớp 4 trường tiểu học L.T.K. Xin mọi người tránh cô này ra nhé. Cô bảo: "Con còn nói chuyện trong lớp là cô cho bạn anh đánh vào mồm con đấy", và thằng bé kia đánh con mình thật.

Hôm nay chiều sốt xình xịch gần 39 độ nhưng máu trong người mình chắc phải sôi 100 độ. Tối thứ 2 con đi học thêm ở nhà cô dạy tiền lớp 1 về ngồi ăn mếu máo, kể với mẹ là: "Con bị anh con trai cô đấm vào mồm. Con đau". Mình khi đó nghĩ là đùa nhau thôi nên không sang hỏi cô. 

Hôm nay vừa sang đến nhà cô, thấy anh con trai cô ngồi ở ghế, M. (con chị K.C.H) đã nép vào người mẹ, vẻ sợ sệt, kéo áo mẹ bảo: "Anh kia đánh con". Mình mới nhắc "Con lần sau không được đánh em. Con to như thế (lớp 2 nhưng chắc phải 40kg), đánh vào mồm em, em gãy răng thì sao?".

Thì thằng bé bảo: "Mẹ con cho con đấm vào mồm em". Tức là cô giáo dạy con mình cho phép con cô đấm con mình. Ngay lập tức mình lên hỏi thì nhận được câu trả lời dễ thương "Đúng là chị có bảo thế nhưng chỉ để doạ thôi chứ chị không nghĩ cháu nó đánh thật" và không một lời xin lỗi cho đến khi mình gào mồm lên đứng ba mặt một lời thì mới "Chị nghĩ lại thấy mình đã sai, chị xin lỗi em". 

Xin hỏi cô giáo cấp 1 mà tư chất đạo đức kiểu gì ạ? Phương pháp giáo dục côn đồ hay sao mà cho con mình tẩn học sinh như thế? Tất nhiên mình đã cho M. nghỉ học ngay, lí do mình hỏi lớp mới cho con như ở dưới. Mình nghĩ các bố mẹ nên trò chuyện với con nhiều hơn để con còn chia sẻ với mình. Nếu M. không nói có lẽ mình sẽ không bao giờ biết vì má nó chỉ hơi đỏ lên mà thôi".

Cho con di hoc 1
Tin nhắn chị H. gửi tiền học phí cho cô B.H - Ảnh: Afamily

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật và bạn đọc, chị K.C.H cho biết cô giáo này là hàng xóm nhà chồng, trong lúc nói chuyện với cô giáo về vấn đề này thì cô cũng đã xin lỗi và nhận sai. Thế nhưng nghịch lý là đứa trẻ trực tiếp đánh con của chị K.C.H thì không biết hành động đánh người là sai vì được mẹ cho phép. 

"Thằng bé cứ nhắc đi nhắc lại: "Mẹ con bảo con đánh vào mồm em". Người lớn thì nghĩ là đùa, còn trẻ con nghĩ là thật. Còn con mình thì cũng ảnh hưởng tinh thần một chút. Con thấy anh nhà cô giáo thì sợ sệt, bám dính vào mẹ", chị K.C.H cho biết.  

Bên cạnh đó chị H. còn chia sẻ thêm, dù có ác ý hay không thì hành động bảo một đứa trẻ đánh đứa trẻ khác là không chấp nhận được. 

Cũng theo Pháp luật và bạn đọc, cô B.H (giáo viên trong vụ việc trên) cho biết sự việc thực chất không có gì nghiêm trọng. Cô giáo cũng thừa nhận có dọa vả miệng bé M., nhưng chỉ để dọa. 

"Bạn đấy nói rất nhiều, nên mình có nói: "Con không được nói nữa. Nếu không là bị vả vào miệng đấy. Mình chỉ dọa cho bé không nói nữa thôi. Vì một đứa trẻ mà nói nhiều thì làm sao học được. Đấy chỉ là câu nói thôi. Lúc sau mình quay lên bảng, cầm tay một bé khác viết chữ, thì mấy đứa trẻ ngồi với nhau, thì chắc có nói gì đó. Thì con mình cũng có dọa bé. 

Bé nhà chị K.C.H cũng rất trắng, nếu bị đánh thì phải có vết luôn. Bé cũng không nói gì cô về chuyện bị đánh, nên mình cũng không để ý và không biết. Hôm sau mình có nói chuyện với mẹ bé thì mới biết sự việc. Mình hỏi lại con mình thì con bảo có vì mẹ bảo".

Hiện vụ việc đang khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ bức xúc và thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. 

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