Quảng Ngãi: Xe nâng gặp sự cố, 2 người rơi ở độ cao 25 mét xuống đất tử vong

Xã hội 14/04/2021 18:50

Một vụ tai nạn lao động thương tâm vừa xảy ra tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi làm 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào chiều hôm nay (14/4), ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi đã xác nhận thông tin về  một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Công ty công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất.

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Chiếc xe nâng trong vụ việc - Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Theo thông tin ban đầu ghi nhận, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, một chiếc xe nâng đưa ba công nhân lên cao khoảng 25m để làm việc thì bất ngờ gặp sự cố. Vụ tai nạn lao động này làm 2 người tử vong, người còn lại bị thương. Được biết, cả ba công nhân gặp nạn đều ở huyện Bình Sơn.

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Khu vực xảy ra sự cố khiến 3 người thương vong - Ảnh: VnExpress

Ngay khi nhận được thông tin trên UBND huyện đã chỉ đạo Công an, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. 

Được biết, ngày 1/7/2020, công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất được chuyển giao về Tập đoàn dầu khí Việt Nam quản lý, khai thác. Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất thành lập vào năm 2006, là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam. 

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Từ khóa:   Tai nạn lao động Khu Kinh tế Dung Quất Quãng Ngãi

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