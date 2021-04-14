Một vụ tai nạn lao động thương tâm vừa xảy ra tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi làm 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào chiều hôm nay (14/4), ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi đã xác nhận thông tin về một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại Công ty công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất.

Chiếc xe nâng trong vụ việc - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Theo thông tin ban đầu ghi nhận, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, một chiếc xe nâng đưa ba công nhân lên cao khoảng 25m để làm việc thì bất ngờ gặp sự cố. Vụ tai nạn lao động này làm 2 người tử vong, người còn lại bị thương. Được biết, cả ba công nhân gặp nạn đều ở huyện Bình Sơn.

Khu vực xảy ra sự cố khiến 3 người thương vong - Ảnh: VnExpress

Ngay khi nhận được thông tin trên UBND huyện đã chỉ đạo Công an, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Được biết, ngày 1/7/2020, công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất được chuyển giao về Tập đoàn dầu khí Việt Nam quản lý, khai thác. Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất thành lập vào năm 2006, là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ngai-xe-nang-gap-su-co-2-nguoi-roi-o-do-cao-25-met-xuong-dat-tu-vong-402039.html