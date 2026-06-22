Thấy chị dâu thường xuyên dẫn một đứa trẻ lạ về nhà, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật

Tâm sự 22/06/2026 23:52

Anh trai tôi còn trẻ nhưng mắc bệnh ung thư không thể qua khỏi, qua đời đã 6 tháng. Anh trai tôi lấy vợ 7 năm, có hai con. Anh lại là con trai một trong nhà, cũng may bố mẹ tôi còn có hai cháu để bớt nhớ thương con trai.

Anh trai tôi còn trẻ nhưng mắc bệnh ung thư không thể qua khỏi, qua đời đã 6 tháng. Anh trai tôi lấy vợ 7 năm, có hai con. Anh lại là con trai một trong nhà, cũng may bố mẹ tôi còn có hai cháu để bớt nhớ thương con trai.

Thời gian gần đây, tôi thường thấy chị dâu dẫn một đứa trẻ lạ mặt về nhà tôi chơi. Đứa trẻ này nhỏ tuổi hơn hai đứa cháu của tôi. Chị dâu tôi và anh trai có một con trai và một con gái. Thấy đứa trẻ lạ này về nhà chơi, cháu của tôi vì không quen nên chưa thân thiết. Thấy thế, chị dâu tôi làm căng để con mình đến làm quen với đứa trẻ lạ kia.

Tôi hỏi mẹ về danh tính của đứa trẻ thì mẹ tôi bảo là con của đồng nghiệp,chị chỉ trông giúp một lúc. Nhưng tôi thấy có vẻ không phải như thế. Tôi thấy chị dâu thường dỗ ngọt đứa trẻ này, nhiều khi còn bắt con mình nhường nó. Thái độ của chị có vẻ lạ lắm.

Không tự suy đoán nữa, tranh thủ lúc nấu ăn cùng nhau trong bếp, tôi hỏi nhỏ chị dâu đứa trẻ kia là con của ai? Chị dâu tôi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi chị thì thầm vào tai tôi. Nghe được những gì chị nói, tôi ngỡ ngàng đến ngây người. Đứa trẻ kia là con của người đồng nghiệp trong công ty của chị dâu. Chị dâu và anh ta đang tìm hiểu, với hy vọng sẽ tái hôn cùng nhau.

Thấy chị dâu thường xuyên dẫn một đứa trẻ lạ về nhà, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật - Ảnh 1
Chị dâu và anh ta đang tìm hiểu, với hy vọng sẽ tái hôn cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet 

Chị dâu kể với tôi anh đồng nghiệp này đã ly hôn với vợ nhiều năm, người vợ cũng đã sang nước ngoài tái hôn. Sau khi anh trai tôi mất, người này thường xuyên hỏi han, an ủi và động viên chị rất nhiều. Chị định khoảng vài tháng nữa thì cả hai sẽ công khai việc chuẩn bị tái hôn. Có nghĩa là chị muốn đi bước nữa khi anh trai tôi mất chưa tròn năm.

Giờ tôi đã hiểu vì sao chị thường đưa đứa trẻ kia về nhà chồng cũ. Chị muốn con mình làm quen với con của chồng tương lai. Tôi vẫn thấy sốc vô cùng, dù hai người họ đều đang độc thân. Nhưng tôi không muốn cháu mình đi theo mẹ lấy chồng khác. Bố mẹ tôi đã không còn con trai, giờ chẳng lẽ lại không có cháu nội bên cạnh? Huống hồ, tôi không muốn cháu mình chịu cảnh con chung con riêng.

Tôi nói chuyện này cho bố mẹ, sau đó chúng tôi họp gia đình trò chuyện với chị dâu. Nhưng chị dâu không hề nghĩ cho bố mẹ tôi, chỉ một mực không chịu sống xa con. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

 

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tôi và chồng sống cùng nhau đã 5 năm nhưng vẫn chỉ có hai vợ chồng với nhau sớm hôm. Chúng tôi khó có con, mà nguyên nhân là nằm ở tôi. Tôi đã chạy chữa rất nhiều nơi, đổ tiền bạc không ít nhưng vẫn chưa có tin tức con cái. Chồng tôi chưa từng tỏ ra chán ghét tôi. Nhưng tôi biết anh rất muốn có con, chỉ cần nhìn ánh mắt anh khi thấy bọn trẻ, tôi chạnh lòng và thấy có lỗi với chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Tâm sự 50 phút trước
Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Tâm sự 58 phút trước
Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau phiên ly hôn, thấy chồng cũ ôm túi lớn rời đi, tôi chết lặng khi biết thứ anh mang theo

Sau phiên ly hôn, thấy chồng cũ ôm túi lớn rời đi, tôi chết lặng khi biết thứ anh mang theo

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống con trăn nặng 20kg, dài 3 mét bò trên đường

Thót tim cảnh tượng bắt sống con trăn nặng 20kg, dài 3 mét bò trên đường

Video 1 giờ 5 phút trước
Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya sau ngày chồng mất đã kéo theo bí mật động trời

Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya sau ngày chồng mất đã kéo theo bí mật động trời

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Thấy chị dâu thường xuyên dẫn một đứa trẻ lạ về nhà, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật

Thấy chị dâu thường xuyên dẫn một đứa trẻ lạ về nhà, tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Vợ nằng nặc đòi ly hôn sau 3 tháng, tôi đồng ý rồi sau đó chết lặng trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Vợ nằng nặc đòi ly hôn sau 3 tháng, tôi đồng ý rồi sau đó chết lặng trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đi cạnh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Ba năm sau ngày góa chồng, tôi sững sờ khi một chiếc xe sang bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Ba năm sau ngày góa chồng, tôi sững sờ khi một chiếc xe sang bất ngờ xuất hiện trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Danh tính người đàn ông đổ gục, tử vong khi đang chơi pickleball: Già hay trẻ đều có thể là nạn nhân

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Bị gia đình chồng dị nghị, vợ trẻ đáp trả bằng cách không ai ngờ tới

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Người yêu cũ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo thì đau đớn và thương cô ấy vô cùng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Con gái nói có bạn học giống mình như đúc, sự thật tôi phát hiện sau đó khiến tôi chết lặng

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Tưởng chồng cũ giấu tiền sau ly hôn, tôi sững sờ trước sự thật bên trong chiếc túi

Sau phiên ly hôn, thấy chồng cũ ôm túi lớn rời đi, tôi chết lặng khi biết thứ anh mang theo

Sau phiên ly hôn, thấy chồng cũ ôm túi lớn rời đi, tôi chết lặng khi biết thứ anh mang theo

Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya sau ngày chồng mất đã kéo theo bí mật động trời

Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya sau ngày chồng mất đã kéo theo bí mật động trời