Người đàn ông tự tử bất thành, bức thư tuyệt mệnh khiến ai cũng xót xa: ‘Bệnh không chữa nổi, các con giúp mẹ thay bố’

Xã hội 26/03/2020 11:19

Người đàn ông được cho là mắc bệnh hiểm nghèo, lao vào ô tô tự tử bất thành. Vụ việc đang gây xôn xao khắp các diễn đàn.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội "dậy sóng" với câu chuyện người đàn ông bị người dân trói lại vì lao đầu vào ô tô tự tử bất thành. Theo đó, người đàn ông này được cho là mắc bệnh hiểm nghèo nên đã tìm đến cái chết để giảm gánh nặng cho gia đình nhưng may mắn xế ô tô đã kịp thời tránh được.

Câu chuyện được một người dùng Facebook chia sẻ trên các diễn đàn: “Chiều nay, ở gần một siêu thị ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Bác này có ý định lao đầu vào ô tô tự tử nhưng không thành. May mà bác tài xế đánh lái và phanh kịp, nếu không thì lại khổ lái xe rồi. Bác có thư để lại trong người, đọc mà thấy thương quá. Người dân phải tạm thời trói lại”.

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Người đàn ông đã tìm đến cái chết sau khi biết tin mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Facebook

Sau đó, người dân tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh được người đàn ông này chuẩn bị sẵn. Trong thư, ông tiết lộ mắc bệnh không thể chữa được và nhắn nhủ các con phải biết nghe lời, giúp đỡ mẹ.

Trong thư, người đàn ông này viết: “Bệnh không chữa nổi. Sau này, các con cố lên, tập trung giúp mẹ thay bố. Bố có lỗi với cả gia đình nhưng không làm cách nào được nữa. Sau khi bố đi, các con hãy lắng nghe lời mẹ, giúp mẹ mọi công việc. Anh em bảo ban đỡ đần nhau, mọi công việc phải bình tĩnh lắng nghe, giải quyết”.

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Bức thư người đàn ông để lại cho các con - Ảnh: Facebook

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều thương cảm trước hoàn cảnh của người đàn ông này. Bên cạnh đó, mọi người khuyên ông nên cố gắng sống tiếp với gia đình, con cái. Dù thời gian có ít ỏi thì đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc và ý nghĩa.

Tuy nhiên, một số người cũng chỉ trích hành động dại dột của người này, không chỉ hại mình mà còn có thể ảnh hưởng đến tài xế ô tô. Mặc dù chưa biết sau đó vụ việc được giải quyết như thế nào nhưng hiện câu chuyện này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Bắc Ninh lao vào ô tô tự tử nóng trên mạng xã hội

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