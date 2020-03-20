Sau khi gây ra vụ án mạng thương tâm khiến mẹ vợ tử vong, con ruột bị thương nặng, đối tượng đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra vụ án mạng thương tâm xảy ra tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, ngụ ấp Sóc Tức, xã Lê Trì) là vợ chồng. Cả hai có 2 con là bé Nguyễn Thị Ngân (11 tuổi) và 1 bé gái 4 tuổi.

Cũng theo nguồn tin trên, vào năm 2010, Đúng mắc bệnh tâm thần nên được người nhà đưa đi điều trị. Sau khi điều trị, Đúng trở về chung sống với gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2019 người này lại có biểu hiện tái phát bệnh nên chị Huệ đưa 2 con về nhà mẹ ruột là Lê Thị Kia (sinh năm 1964, trú ấp An Thạnh xã Lê Trì, huyện Tri Tôn) nhờ chăm sóc rồi đi Bình Dương làm.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến 4 người thương vong - Ảnh: Internet

Vào ngày 18/3 vừa qua, bà Kia cùng 2 cháu đến nhà Đúng lấy đồ cho con gái. Lúc này, Đúng yêu cầu mẹ vợ nói Huệ về nhà nhưng bà Kia không đồng ý.

Nghe vậy, Đúng tức giận dùng búa chém mẹ vợ tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng tiếp tục chém con gái lớn bị thương. Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Đúa (sinh năm 1976, chị gái ruột của Đúng) chạy đến can ngăn thì bị em trai chém trọng thương.

Sau khi gây án, đối tượng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Mặc dù đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến sáng 19/3, đối tượng đã tử vong. Trong khi đó, bà Đúa đã qua cơn nguy kịch, còn bé Ngân đang được mẹ chăm sóc.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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