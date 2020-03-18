Góc 'bó tay toàn tập': Nam thanh niên bỏ xe giữa cầu rồi đi nhậu, nhiều người hốt hoảng lặn tìm vì tưởng tự tử

Xã hội 18/03/2020 14:33

Vụ việc nam thanh niên bỏ xe máy giữa cầu rồi đi nhậu khiến nhiều người lặn tìm vì tưởng nhảy cầu tự tử gây xôn xao mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện hy hữu được cư dân mạng không ngừng chia sẻ. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 17/3, người dân nhìn thấy một chiếc xe máy mang biển số Quảng Nam đậu trên cầu Bà Rén (huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Khi kiểm tra thì người dân phát hiện trên xe còn cắm chìa khóa và có một chiếc áo khoác jean màu xanh. Nghi có người nhảy cầu tự tử nên mọi người trình báo sự việc đến cơ quan công an. Một vài người đi đường đã chụp lại hình ảnh này, chia sẻ lên mạng xã hội.

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Vụ việc nam thanh niên bỏ xe trên cầu rồi đi nhậu gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Chiếc xe được xác định là của ông T.T (trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Theo thông tin trên Người lao động, chiều 17/3, bố và anh trai của nam thanh niên này đã đến cơ quan chức năng trình báo việc người thân mất tích. Nhận được tin, cơ quan chức năng và người dân đã tiến hành tìm kiếm, thậm chí còn thuê thợ lặn tìm kiếm trên sông hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó, người nhà thông báo nam thanh niên đã gọi về nhà nói mình chỉ bỏ xe trên cầu rồi đi nhậu.

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Người dân và cơ quan công an đã mất 1 giờ để tìm tung tích 'nạn nhân' - Ảnh: Internet

Trước đó, vào trưa 17/3, con trai ông T. chạy xe máy đến cầu Bà Rén rồi bỏ đi nhậu. Sau khi nhậu xong, thanh niên này tiếp tục bỏ đi nơi khác, đến tối cùng ngày mới gọi về báo cho gia đình biết. Ngay sau đó, người nhà đã trình báo rõ với cơ quan công an. Được biết, thanh niên này đã có vợ, cách đây vài ngày vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn.

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Từ khóa:   Quảng Nam chuyện hy hữu nóng trên mạng xã hội

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