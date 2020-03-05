Khoảng 3 giờ sáng nay, người dân bất ngờ phát hiện một cô gái trẻ mang túi xách nhảy cầu tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng nay (5/3), một cô gái mang túi xách đi bộ lên cầu Rồng (Đà Nẵng) rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và tìm kiếm tung tích nạn nhân. Theo thông tin trên Tổ Quốc, sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Người dân phát hiện cô gái nhảy cầu tự tử vào 3 giờ sáng trên cầu Rồng - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, khi xảy ra sự việc nạn nhân mặc quần đùi jean đen, áo thun xanh, trên người vẫn mang theo túi xách, trong đó có một giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe máy.

Một số giấy tờ tìm được trong túi xách của nạn nhân - Ảnh: Internet

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và tìm người thân cho nạn nhân.

Cô gái trẻ nhảy cầu để lại giấy đăng ký kết hôn

Cách đây không lâu, tại Hải Dương cũng vừa xảy ra vụ việc đau lòng tương tự. Theo đó, vào chiều 25/2, N.T.T (sinh năm 1998, trú tại thôn Trường Giang, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà) cùng chồng là N.V.Q (sinh năm 1994) đến trụ sở UBND xã Thanh Xuân gặp cán bộ tư pháp để làm thủ tục ly hôn.

Hiện trường vụ việc cô gái nhảy cầu tự tử sau khi đi làm thủ tục ly hôn với chồng - Ảnh: Internet

Sau khi xong việc, T. lái xe đạp điện rời đi. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, người dân nhìn thấy T. nhảy sông tự tử nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường cơ quan công an phát hiện tờ giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu và CMND photo (của nạn nhân). Đến tối 28/2, thi thể T. được tìm thấy cách nơi tự tử khoảng 2km.

Thương tâm: Sau khi cùng chồng đi làm thủ tục ly hôn, cô gái nhảy cầu tự tử Sau khi để lại xe đạp cùng giấy đăng ký kết hôn trên bờ, cô gái nhảy cầu tự tử. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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