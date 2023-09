Mặc dù đã được giáo viên trấn an, nữ sinh lớp 10 vẫn lén rời khỏi trường để nhảy cầu tự tử. Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Tam Hợp, huyện Quỳ An (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp nữ sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử nhưng may mắn được cứu sống kịp thời. Nạn nhân được xác định là em N. (học sinh lớp 10).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút, N. đang học ở lớp thì bất ngờ rời khỏi trường. Sau đó, nữ sinh này đi ra cây cầu gần trường rồi nhảy sông tự tử.

Mặc dù đã được giáo viên an ủi, nữ sinh lớp 10 vẫn bỏ đi nhảy cầu tự tử - Ảnh: Trí thức trẻ

May mắn người dân xung quanh phát hiện vụ việc nên hô hoán. Một số người đàn ông đã kịp thời nhảy xuống cứu nạn nhân lên bờ.

Sau khi được sơ cứu, sưởi ấm, truyền dịch... nạn nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để theo dõi.

Theo thông tin lãnh đạo địa phương chia sẻ trên Trí thức trẻ, vào buổi sáng cùng ngày N. vẫn đến trường học bình thường nhưng ăn mặc không được chỉn chu, có biểu hiện buồn bã. Sau đó, mặc dù đã được giáo viên trấn an nhưng nữ sinh này vẫn bỏ ra ngoài tự tử. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nữ sinh lớp 11 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa 30/11/2019, người dân đi đường phát hiện 1 chiếc xe máy điện cùng đôi dép tại cầu Phủ 2, thuộc thôn Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nơi cơ quan chức năng phát hiện nữ sinh lớp 11 để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1 bức thư tuyệt mệnh, giấy tờ học sinh và chứng minh nhân dân mang tên N.T.T.T (sinh năm 2003, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà). Đến tối 2/12, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

