Sau khi để lại xe đạp cùng giấy đăng ký kết hôn trên bờ, cô gái nhảy cầu tự tử. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà (Hải Dương) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cô gái nhảy cầu tự tử vào chiều 25/2. Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Người dân tập trung xem lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cô gái nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Được biết nạn nhân là N.T.T (sinh năm 1998, trú tại thôn Trường Giang). Theo thông tin trên Gia đình và Xã hội, vào buổi chiều cùng ngày, T. cùng chồng là N.V.Q (sinh năm 1994) đến trụ sở UBND xã Thanh Xuân gặp cán bộ tư pháp làm thủ tục ly hôn.

Sau khi xong việc, T. rời khỏi trụ sở UBND xã bằng xe đạp điện. Đến khoảng 15 giờ chiều 25/2, một người dân nhìn thấy T. nhảy sông tự tử tại cầu Hợp Thanh (nối 2 xã Thanh Thủy và Thanh Quang) nên đã trình báo đến chính quyền địa phương. Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân để lại 1 xe đạp điện, trong cốp xe lực lượng chức năng phát hiện tờ giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu và CMND photo (của nạn nhân).

Chiếc xe đạp điện nạn nhân để lại hiện trường - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, T. là con gái út trong gia đình có 3 chị em. Cách đây khoảng 2 năm, nạn nhân kết hôn với một thanh niên quê ở huyện Tứ Kỳ. Tuy nhiên, sau đó không lâu thì T. ly hôn với chồng, về quê sinh sống. Đến tháng 12/2019 vừa qua, T. kết hôn với anh Q. ở cạnh nhà. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đang học, nữ sinh lớp 10 lén rời khỏi trường để nhảy cầu tự tử Mặc dù đã được giáo viên trấn an, nữ sinh lớp 10 vẫn lén rời khỏi trường để nhảy cầu tự tử. Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

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